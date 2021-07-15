美议员施压五间美企 要求他们停止赞助北京冬奥

(德国之声中文网) 美国议员27日向北京冬奥的企业赞助商施压，要求他们退出赞助冬奥，并指责他们赞助北京冬奥的举动是支持中国在新疆迫害维吾尔人的行为。然而，这些公司辩称他们没有什么影响力。

在一场火药味十足的听证会上，美国国会议员斥责来自Airbnb丶可口可乐丶英特尔（Intel）丶宝洁（P&G）及Visa等五家大型美国公司的代表，这些公司将通过与国际奥委会合作的方式赞助2022年的北京冬季奥运会。

主导此次听证会的美国国会及行政当局中国委员会主席丶民主党参议员默克利(Jeff Merkley)指责美国公司帮助北京「在声望和宣传方面获得回报」，并将其与希特勒统治下的1936年柏林奥运会作了比较。

他在听证会中表示：「希特勒当时已经对自己的公民进行了可怕的行为，更糟糕的事情还在后面。但在这种情况下，北京冬奥比1936年的柏林更糟糕，因为种族灭绝已经在发生。」

此前，美国政府认为，北京正在对新疆的维吾尔人和其他少数民族进行种族灭绝，专家估计有100多万人被关押在新疆的再教育营内。然而，北京否认种族灭绝，并将这些营地描述为职业培训中心，不过这种说法也被维吾尔人驳斥，称他们认为自己被迫放弃宗教与传统。

在被反复问及奥运会是否应该搬迁时，Visa公司高级副总裁费尔柴尔德 (Andrea Fairchild) 说，这家信用卡巨头没有「具体意见」，因为「这不是一个决定，而是赞助方发挥的作用」。她说：「只要政府允许运动员参加奥运会，我们作为Visa将在那里支持和赞助他们。」

负责Airbnb奥运会和残奥会合作的霍利奥克 (David Holyoke) 则表示，该公司已经向国际奥委会强调了「人权的重要性」，但没有回答北京冬奥是否该搬离北京的相关问题。

英特尔公司的总法律顾问罗杰斯（Steve Rodgers）最直接地回答了美国议员的关切，他说，该芯片制造商不从新疆采购，并努力避免强迫劳动。他说，赞助北京冬奥「没有否定也没有破坏我们对尊重人权的承诺」。

火药味十足的批评

长期批判中国政策的共和党参议员科顿(Tom Cotton)斥责这些公司，并说每个人都「奉命不能说任何可能冒犯中国共产党的话」。科顿说：「我想这是我在国会八年来参加的最可悲丶最可耻的听证会。」

在另一次火药味十足的问答中，在人权领域相当活跃的民主党议员马林诺夫斯基 (Tom Malinowski) 问道，「如果加利福尼亚州将数十万LGBTQ美国人丶犹太裔美国人和非洲裔美国人关在集中营里，Airbnb是否会在洛杉矶赞助一场活动」。

Airbnb代表霍利奥克回答说，这个问题是「假设性的」，但重申「人权是我们价值观的核心」。当马林诺夫斯基问及北京通过要求客人出示证件以有效禁止维吾尔人入住Airbnb时，霍利奥克称该公司「必须遵守当地法律」。

民主党议员麦戈文（Jim McGovern）请这些公司看看日本汽车制造商丰田(Toyota)的例子，鉴于公众因新冠疫情问题而反对东京奥运会，丰田公司取消了正在进行的东京奥运会的营销。

麦戈文说，北京奥运会不能「照常进行」，并再次呼吁将其移改。他说：「如果我们可以为一场大流行病把奥运会推迟一年，这就是发生在东京的情况，我们当然可以为一场种族灭绝把它推迟一年。」

(法新社、路透社)

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