美议员：政府应保护敢于直言的冬奥选手

（德国之声中文网）民主党参议员默克利（Jeff Merkley）和众议员麦克高文（James McGovern）在给美国奥委会（USOPC）的公开信中引用了一位中国官员的言论并强调：奥运会上言论自由和数据隐私的风险是迫切需要解决的问题。

引用的言论出自北京冬奥组委对外联络部副部长杨舒。本月稍早，杨舒在一场新闻发布会上表示，任何符合奥运精神的言论，相信都会受到保护；而任何行为或言论若违背奥运精神，特别是违反中国法律规定，也会受到惩处。

默克利和麦克高文指出，「中国当局曾出于政治或似是而非的原因，对美国公民实施出境禁令，甚至监禁外国公民」。他们表示，美国奥委会应该「加倍努力」，与国际奥委会（IOC）、其他国家的奥委会，以及美国国务院持续接洽，以确保计划和程序到位，在运动员因自由表达而受到（中国）惩罚时保护他们。

做好准备保护选手

默克利为现任美国国会及行政当局中国委员会众议院（CECC）主席，麦克高文则是该委员会的共同主席。他们强调：「我们进一步要求美国奥委会向公众传达它正在采取这样的措施」，称奥委会应该「准备好保护任何敢于直言的奥运选手」。

CECC两周前曾经致函国际奥委会，表达对北京冬奥制服生产是否涉及强迫劳动的关切。由于北京冬奥会的制服合同给了使用新疆棉花的安踏体育和中国公司恒源祥(HYX)，CECC在给国际奥委会的信中写道，「新疆维吾尔自治区生产的棉花是强迫劳动和当地压迫的代名词」，并要求公开恒源祥向国际奥委会提供的「原产地证明」。

主要由两党国会议员以及政府成员组成的CECC是2001年成立的独立委员会，负责监察中国的人权状况及法治发展，并且每年向总统和国会提交年度报告。

人权观察：避免评论人权问题以策安全

非政府组织人权观察也在本月18日的一场研讨会对参加北京冬奥的运动员提出警告，为了他们自己的安全，在中国比赛时尽量避免评论中国的人权问题。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



根据《奥林匹克宪章》第50条的规定，在任何奥林匹克场地丶场馆或其他区域，都不允许有任何形式的示威或政治、宗教或种族宣传。人权观察的中国研究员王亚秋表示：「中国法律对可以用来起诉人们言论自由的罪行规定得非常模糊。人们可以被指控为寻衅滋事，中国政府可以用各种各样的罪行对和平的批判进行指控。」

国际运动员倡议组织「全球运动员」（Global Athlete）秘书长柯勒 (Rob Koehler) 表示虽然要求运动员保持沉默很荒谬，但「我们认为运动员能够得到的保护真的不多，所以我们呼吁运动员在奥运比赛期间不要发声，等到回国后再表态。」

风波不断

北京冬奥会的争议新闻层出不穷，荷兰、比利时等西方国家担心信息安全，建议他们的代表团成员不要携带自己的手机参加北京奥运会。而北京冬奥会规定参与者都必须使用的「冬奥通」智能手机应用程序则被非盈利研究机构公民实验室（Citizen Lab）发现存在缺陷，使其容易受到隐私侵犯。此外，美国、英国和澳大利亚在内的几个国家也宣布由于中国的人权问题，将对奥运会进行外交抵制。

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



上周四（1月27日），来自世界各地的243个非政府组织发布了一份联合声明提到：「2022年北京冬奥会将在中国政府犯下的暴虐罪行和其他严重侵犯人权行为中开幕。」他们呼吁各国政府加入外交抵制行动，并敦请运动员和赞助商不要让中国政府的人权侵犯行为合法化。

对于外界的批评，中国官媒《中国日报》在上周五28日援引未具名的消息人士称，美国的「反华势力」试图破坏冬奥会，并将体育政治化。该消息人士称，华盛顿正在制定一项计划，「煽动不同国家的运动员表达对中国的不满，消极比赛，甚至拒绝参加比赛」。美国驻华大使馆的一名发言人就此事向路透社表示，从未协调针对参与冬奥会的国际造势运动。该发言人也指出，运动员有权根据奥运精神和章程自由地表达自己，包括推动人权。

（综合报导）

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