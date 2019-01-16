 美议员支持蔡英文赴华府演说 台方: 暂无此规划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2019

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时政风云

美议员支持蔡英文赴华府演说 台方: 暂无此规划

数名美国参议员周四致函美国众议院议长佩洛西，希望她能邀请台湾总统蔡英文到美国国会演说。 致函的议员中，包含去年通过的 《台湾旅游法》的提案人克鲁兹。

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Getty Images/S. Yeh)

数名美国参议员周四致函美国众议院议长佩洛西，希望她能邀请台湾总统蔡英文到美国国会演说。 台灣外交部對此表示，目前蔡英文暫無計畫訪美。

(德国之声中文网) 包括克鲁兹(Ted Cruz) 在内的数名美国参议员周四 (2月7日) 致函美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) ，希望她能邀请台湾总统蔡英文至美国国会发表演说。 克鲁兹美国时间周三在保守派智库美国企业研究所 (American Enterprise Institute) 发表外交政策演说时，提到他请众议院议长佩洛西邀请蔡英文访华府，而此举于周四得到另外四名共和党参议员的响应。

然而，有鉴于美国与中国目前外交关系紧绷，且仍处于试图解决贸易争端的阶段，外界担忧如果美国国会正式邀请蔡英文访华府，恐将使北京不高兴。 根据路透社报导，佩洛西的助理在截稿前并未正面响应此事。

台湾总统府周四 (2月7日) 晚间则透过外交部表示，目前蔡英文暂无访美计划，但也对美国议员的力挺表达感谢。 外交部说，台美双方一向将积极强化台美各层级互动交流视为共同目标，而美国去年通过的《台湾旅游法》，充分展现了美国行政与立法部门对推动台美各层级官员互访的立场是一致的。

台湾外交部强调，未来台湾政府将以务实态度，持续推动台美官员互访，并保持与美方密切联系。 民进党立委王定宇接受台湾苹果日报访问时表示，过去两年由美国国会提出跟台湾民主自由与安全相关的法案，都迅速被美国总统特朗普签署成正式法案，这与过往美国国会的处理方式有蛮大的转变。 然而，国民党立委对此事则感到不乐观，指出他们担忧台湾成为中美角力战下的牺牲品。

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