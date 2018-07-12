美议员提法案监督中兴通讯

(德国之声中文网) 美国共和党和民主党美国参议员週二(9/18)提出一项法案，要求中国中兴通讯确实遵守美国法令和协议，否则可能重新遭到制裁。

法案共同发起人，参议院情报委员会民主党领袖华纳说：「这项跨党派的立法将确保，如果中兴通讯再次违反贸易限制或与美国的协议，将以重大、痛击的方式追究其责任。」

美国总统特朗普在7月份决定解除美国公司向中兴通讯出售的禁令，允许这家大公司恢復营业。此举激怒了许多国会议员，包括他的一些共和党同僚。

自此，美国跨党派议员试图推动立法，打击这个中国第二大电信设备製造商公司。不过面对当局反对，大多数法案未能取得进展。

根据美国参议院的消息，最新法案很有可能得到美国国会的支持。这项法案由共和党参议员卢比奥和民主党参议员范霍伦提出，旨在敦促中兴遵守与美国商务部达成的协议。

法案的目的是向政府明确表示，如果中兴通讯违反协议，国会希望回击强而有力。许多国会议员认为，中国公司是国安威胁，在美国使用其技术可能会使中国更容易窃取机密。

三名共和党和三名民主党参议院提出的立法，要求商务部每90天就中兴通讯遵守协议与否提交报告，并提供给国会议员审计资料。如果中兴通讯不遵守规定，将面临严厉的处罚，包括支付现在託管的4亿美元。

美国日前指派前联邦检察官霍华德 (Roscoe Howard)进入管理层担任中兴监督员。这也是协议当中的一部分。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)