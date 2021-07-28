美议员提案重建冷战时期旧战略 盼加强对中国分析

（德国之声中文网）美国民主党和共和党国会议员28日提出一项议案，要重建冷战时期美国曾使用的一个被称为「冷战军械库」（Cold War armory）的旧战略，以加强对中国以及其他美国潜在战略对手的了解。

据路透社报导，这个由民主党众议员卡斯特罗（Joaquin Castro）和基廷（Bill Keating）以及共和党联邦众议员加拉格尔（Mike Gallagher）丶菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）共同提出的众议院法案，是提议设立一个由联邦政府出资的翻译和分析中心（OTAC），专门研究中国相关的资讯。

报导称，OTAC是以外国广播谘询处（FBIS）为基础建立，FBIS是冷战期间美国专门对苏联阵营和其他外国政府的媒体资讯进行翻译和分析的机构。该提案要求2022财政年度拨款8000万美元预算，持续至2026财政年度，若有必要「未来继续拨款，每年拨款金额保持不变」。

一名国会助理向路透社指出，该议案的主要目标是「重建FBIS」且「至少是要针对中国」，另外也可能会针对其他国家做研究，最终的决定取决于预算情况。该助理表示，OTAC将「系统地将中华人民共和国/中国共产党/中国人民解放军的谈话丶文件丶报告丶战略丶新闻文章丶评论丶期刊文章丶采购合约翻译成英文，并在网上免费发表。」

《外交政策》则指出，在冷战高峰期，美国中央情报局有个名为「外国广播信息服务 」的情报部门，负责翻译和传播苏联和其他外国政府的声明和媒体。如今议员们希望能恢复类似的概念。

报导称，目前该提案已经高层的支持，其中包括David Stilwell 特朗普政府时期的助理国务卿蒂尔韦尔（David Stilwell），他当时负责负责东亚和太平洋事务。他认为，大多数美国人丶研究人员和媒体对中国的理解以及中国对自己的看法存在很大差距。

提案人之一丶议员卡斯特罗说，美国想要有效地与中国和俄罗斯等国竞争与合作，就需要更好地了解它们。他对路透社说：「若不阅读他们如何用自己的语言进行交流，就不可能对外国有细微的了解。」

拜登政府曾称中国是本世纪「最大的地缘政治考验」，并强调有必要加强对中国的了解。事实上，大量来自中国的翻译内容在网上已能免费获得，但OTAC提案是想要设立一个有关这类信息的单一网站。

法案将拟议成立的翻译中心视为提供给美国和盟国政府及学术界丶分析师和记者的资源库。

（路透社丶外交政策）

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