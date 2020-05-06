美议员提案纪念李文亮 中国驻美使馆外街道将改名?

(德国之声中文网) 美国议员提议将中国驻美大使馆前的街道命名为「李文亮广场」，以纪念这个首先警告武汉病毒存在、但是却被当局惩处的武汉医生。

共和党参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)说: 「我们会确保李文亮的名字永远不会被忘记: 这个人极力避免更多死亡，我们将他的姓名永远的放置在需要为这些人命负责的中国大使馆门外。」

这个提议也受到参议员卢比奥(MarcoRubio)的支持。因此，这个提案同时在参众两院被提出。

美国议员的提案想必会激怒中国当局。李文亮在疫情爆发初期曾在社交媒体上提醒大众病毒正在武汉扩散，但是作为「吹哨人」的李文亮却被中国公安传唤"训诫"，中国央视称他与另外几位传递这一信息的人造谣生事。

李文亮之后感染新冠病毒，于二月不幸逝世。他的过世在中国掀起一阵言论自由的呼声。

2014年，美国议员曾经提议将中国驻美大使馆前的街道以诺贝尔人权奖得主刘晓波命名，但是在中国的反对之下，时任总统奥巴马(Barack Obama)公开表示为了维护中美关系和谐，他会否决该案。该提案就此被搁置在议会。在2014年美国提出改名案之后，中国一度提议将美国驻北京大使馆外面的街道以史诺登命名。这位前情报局聘员逃出美国之后，揭露美国政府的监控科技。

在那之后，中美关系急速恶化，接着对中立场强硬的特朗普上任。而今，美国试图将疫情对社会造成的影响归咎给中国。

张慈/达扬/(法新社)