美议员提「台北法案」 冀挡对台断交潮

(德国之声中文网) 美国共和与民主两党参议员提出一项法案，若有国家对台湾採取不利行动，将授权美国国务院降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。法案也要求美国与世界各国政府交涉，支持台湾在外交上的认受性，以及加强对台非官方关係。

这项法案名为「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），由共和党的卢比奥（Marco Rubio）、加德纳（Cory Gardner），以及民主党的马基（Ed Markey）、梅嫩德茨（Bob Menendez）提出。目的是回应中国近期以「施压和霸凌手段」迫使台湾邦交国接连断交，希望增强台湾的国际地位。

自蔡英文2016年上任台湾总统以来，至今已经有5个邦交国与台湾断交，转投中国阵营。最近一次是在8月，萨尔瓦多宣布与台湾结束外交关係，当时美国国务院称会因而重新检视美萨关係，但没有交代细节。

美议员﹕台邦交国或归零

共和党的加德纳在新闻稿中表示﹕「美国会以任何方法支持台湾。...这项法案向那些考虑转投中国的国家发出强烈讯号，这麽做是有后果的。」

卢比奥强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见，这项法案重申美国对美台关係的承诺，呼吁国会尽快通过法案。

而民主党的马基警告﹕「在北京的利诱下，如果美国不採取反制策略，台湾的邦交国可能由17个归零。」梅嫩德茨则强调美国是台湾最亲密的国际伙伴，此法案表达美国国会对台湾的承诺，以保障持久和互惠互利的美台关係。

「特朗普政府应该加入我们，向那些被中国扩张主张霸凌的地方發出清晰讯息，美国会继续是盟友的可靠和长久伙伴。」

李芊/夏立民 (综合报道)