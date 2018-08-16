 美议员提「台北法案」 冀挡对台断交潮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2018

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时政风云

美议员提「台北法案」 冀挡对台断交潮

台湾外交上接连遭遇挫折，美国两党参议员联手提出「台北法案」，要求美国政府以惩罚手段阻吓其他国家对台湾不利。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan (Reuters/S. Lam)

(德国之声中文网) 美国共和与民主两党参议员提出一项法案，若有国家对台湾採取不利行动，将授权美国国务院降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。法案也要求美国与世界各国政府交涉，支持台湾在外交上的认受性，以及加强对台非官方关係。

这项法案名为「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act），由共和党的卢比奥（Marco Rubio）、加德纳（Cory Gardner），以及民主党的马基（Ed Markey）、梅嫩德茨（Bob Menendez）提出。目的是回应中国近期以「施压和霸凌手段」迫使台湾邦交国接连断交，希望增强台湾的国际地位。

自蔡英文2016年上任台湾总统以来，至今已经有5个邦交国与台湾断交，转投中国阵营。最近一次是在8月，萨尔瓦多宣布与台湾结束外交关係，当时美国国务院称会因而重新检视美萨关係，但没有交代细节。

Taiwan Besuch von US-Senator Cory Gardner (Taiwan Presidential Office (R.O.C))

有份提出法案的共和党参议员加德纳（Cory Gardner）今年5月访问台湾，并与总统蔡英文会面。

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台湾再失去一个美洲邦交国萨尔瓦多。面对馀下17个邦交国，台湾苦守还有意义吗？断交之役再下一城，北京又真的赢了吗？《德国之声》专访资深外交官和学者剖析当前形势。 (22.08.2018)

台湾总统蔡英文才结束访问返回台湾一天，8月21日一早就传出萨尔瓦多与台湾断交并与中国建交。这是蔡政府上任2年以来断交的第5国，外访巩固盟友却似乎没有煞停骨牌效应？ (21.08.2018)

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美议员﹕台邦交国或归零

共和党的加德纳在新闻稿中表示﹕「美国会以任何方法支持台湾。...这项法案向那些考虑转投中国的国家发出强烈讯号，这麽做是有后果的。」

卢比奥强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见，这项法案重申美国对美台关係的承诺，呼吁国会尽快通过法案。

而民主党的马基警告﹕「在北京的利诱下，如果美国不採取反制策略，台湾的邦交国可能由17个归零。」梅嫩德茨则强调美国是台湾最亲密的国际伙伴，此法案表达美国国会对台湾的承诺，以保障持久和互惠互利的美台关係。

「特朗普政府应该加入我们，向那些被中国扩张主张霸凌的地方發出清晰讯息，美国会继续是盟友的可靠和长久伙伴。」

李芊/夏立民 (综合报道)

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Bildergalerie Ontong Java (Displacement Solutions /Beni Knight)

    台湾还有哪些邦交国？

    所罗门群岛

    所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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外部链接

Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act

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