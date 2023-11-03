美议员推"香港制裁法" 港府称"嗤之以鼻"

（德国之声中文网）《香港制裁法》（Hongkong Sanctions Act）是美国国会两院跨党派提出的一项议案，对于香港亲民主活动人士遭到政治迫害，呼吁拜登政府对那些应当对此负责的港府官员、法官和检察官予以制裁。

议案中提到的名字包括律政司长林定国、国安委秘书长区志光、警务处长萧泽颐、终审法院首席法官张举能等。

港府："黑暴"、"颜色革命"曾严重危害社会安宁

港府周五发表声明称，维护国家安全是"内部事务"，"国安法"在港实施不受任何干涉。

声明称："二○一九年發生的'黑暴'和港版'顏色革命'嚴重危害香港社會安寧，《香港國安法》的成功落實讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復，惟該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂'制裁'，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。"

声明称，港府对所谓"制裁"嗤之以鼻。声明并称，香港"司法制度一直深得国际社会推崇"，称港府坚决"全面准确贯彻'一国两制'的最高原则"。

议案须由总统作出决定

美议员提出的议案将需美国总统作出决定，在现有美国法律法规--包括《全球马格尼茨基人权问责法》以及2019年的《香港人权与民主法案》之下，所点名的香港官员是否应受制裁。

2020年，有时出现暴力事件的香港亲民主抗议爆发数月后，北京实施香港国安法，称有必要以此恢复秩序、维护香港繁荣稳定，惩治颠覆国家政权、与外国势力勾结以及恐怖主义，最高刑期终身监禁。

受控侵犯国安法、被港府百万港币悬赏通缉的流亡香港民主活动人士郭凤仪对《香港制裁法》表示欢迎，称点名的49人是中共破坏香港司法体系的"关键建筑师"。

她表示，该法案显示，国际社会不会容许这些对司法独立的威胁加剧。

自香港国安法实施以来，已有超过280人被逮捕，其中包括反对派政界人士、活动人士、律师和记者。

2020年，美国对多位参与国安法的港府官员实施制裁，其中也包括现任特首李家超。

（路透社）

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