美议员推《台湾吓阻法案》 供资金强化台防卫能力

（德国之声中文网）美国参议院外交关系委员会的共和党参议员周四（11月4日）联合提出新法案，寻求每年提供20亿美元和其他援助，以加强台湾的防御能力，帮助其抵御来自中国的压力。这是3天来美国参议员第2项类似提案。

路透社报道，这项《台湾吓阻法案》将授权美国国务院在2023至2032财政年度间，每年提供20亿美元的「外国军事融资」给台湾。

外国军事融资为美国为提供盟国的补助或贷款，使各国能够购买美国生产的武器和国防设备。

此外，法案也要求修订《武器出口管制法》，以便更容易把武器转让给台湾；而在法案生效180天内，国务卿与国防部长须向国会相关委员会递交年度报告，评估台湾促进自我防卫能力的进展。

该法案也将改善美国与台湾的军事交流，增加台湾军事人员在美国进行专业军事教育和技术培训的机会。

《台湾吓阻法案》的主要提案人是参议员里契（Jim Risch），他是参议院外委会的共和党首席议员。共同提案人还包括共和党籍参议员克雷波（Mike Crapo）、柯宁（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、罗姆尼（Mitt Romney）和卢比欧（Marco Rubio）。

里契4日并透过外委会新闻稿表示：「保卫台湾对整个印太地区的未来和平与安全至关重要。」他并强调，这项法案「不是空白支票」，这项融资的提供，取决于台湾是否能信守将进一步建立可靠防御举措的承诺。

虽然该法案仅由参议院中的少数党共和党提出，但它增加了国会对民主党总统拜登的压力，进一步要求美国政府采取更大胆的行动，加强与外交上孤立的台湾的关系。

目前尚不清楚民主党议员对该法案的看法，不过对台湾的支持是在有着众多分歧的参议院中，两党少数能够一致认同的议题。

在参议院外委会议员提出《台湾吓阻法案》前，2日时参议院军事委员会共和党参议员霍利（Josh Hawley）也提出了类似的《武装台湾法案》。

《武装台湾法案》主要是在2023至2027财政年度间，每年提拨30亿美元预算给美国国防部规划建立的台湾安全援助倡议（Taiwan Security Assistance Initiative），以加速台湾部署需要的不对称防卫能力。

美政界高层持续对台发声

随着中国最近对台湾加强了军事压力，在10月初派出近150架战机进入台湾防空识别区后，包含总统拜登在内，美国政界高层也多次对台湾安全议题发声。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）3日出席一场安全论坛时说，他不认为中国会在短期内对台湾採取行动，但在他被问到美国是否有能力保卫台湾时，米利表示「毫无疑问」。

在同场论坛上，民主党籍众议院情报委员会主席希夫（Adam Schiff）也表示：「我认为我们需要更明确地表示我们保卫台湾的义务。我也认为，我们需要向台湾提供能够自我防卫的所需资源。」

（路透社、中央社）

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