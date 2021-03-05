美议员批中国修改港选制 北京称70国支持中治港策略

(德国之声中文网) 在香港特首林郑月娥对中国人大审议完善香港选举制度草案表示欢迎的同日，8名美国的跨党派国会议员发布联合声明，针对北京的计画表达深切的担忧，表示这些修订只会进一步推进中国政府对香港人自主权丶基本自由与基本人权的日益严格的控制。

这份声明是由参议院与众议院外交委员会亚太小组领袖民主党联邦参议员马基（Sen. Ed Markey) 、联邦众议员贝拉（Rep. Ami Bera) 、共和党联邦参议员罗姆尼（Sen. Mitt Romney）与联邦众议员夏伯特（Rep. Steve Chabot) 等8名议员共同发布。

他们在声明中写道：「中国政府正在透过这些计画中的行动，企图将一个专制制度强加於香港上。中国政府此举再次违反的其在1984年《中英联合声明》中做出的承诺和香港基本法规定的义务。北京努力打压香港的民主派，只会凸显其自身的不安全感。」

8名议员承诺，美国国会将继续支持香港㆟的自由丶民主和公义。他们指出，过去2年，美国通过立法来支持香港人捍卫其自治与基本自由。他们写道：「我们敦促拜登政府使用这些工具，并与盟友和伙伴合作，发展其他机制来支持香港人。」

美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）的两党领袖，民主党参议员默克里 (Sen. Jeff Merkley）和共和党参议员鲁比奥（Sen. Marco Rubio）也签署了这项声明。

上周在中国人大正式揭晓完善香港选举制度的草案後，美国国务院称中国的举动严重破坏香港自治与民主进程，并承诺美国正在努力发动集体行动，反对中国侵犯权利的行为。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 在5日的记者会上表示：「一旦中国政府在香港实施这些变革後，此举将严重破坏香港的民主制度。」

普莱斯指出，拜登政府正在努力与盟国合作，口径一致的谴责中国虐待新疆维吾尔人的行为，以及打压香港自治的作法。他说：「我不认为有人对国际社会对新疆发生的事情的反应感到满意。这正是为什么我们在许多方面要激励全球，激励各国集体行动，以表明在新疆和其他地方发生的侵犯人权行为是不能容忍的。」

路透社报导指出，拜登政府自从1月上任以来，除了认同特朗普政府认定中国在新疆的作法是种族灭绝外，也重申美国已准备好让中国在新疆的行为丶对香港的打压与对台湾的威胁付出代价。

中国：70国支持北京在港实行「一国两制」

同一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上称，白俄罗斯3月5日代表70个国家在联合国人权理事会发言支持中国在香港实行「一国两制」，并称这些国家认为香港实行国安法後，「摆脱了动荡局势，逐渐恢复稳定」。

赵立坚说：「白俄罗斯强调不干涉主权国家内政是《联合国宪章》重要原则，是国际关系的基本准则，香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，敦促有关方面切实尊重中国主权，停止干涉香港事务和中国内政。」

他称，广大发展中国家在联合国人权理事会再次联手发声，充分体现了「事实胜于雄辩丶公道自在人心」。赵立坚重申：「中国维护国家主权丶安全丶发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针丶维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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