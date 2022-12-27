 美议员忧台湾民众战斗意志或低于乌克兰人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2022

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时政风云

美议员忧台湾民众战斗意志或低于乌克兰人

美军印太司令部日前表示，习近平最好密切关注俄罗斯在悍然入侵乌克兰后的境遇，并从中吸取教训。这也是美军高官又一次将乌克兰问题与台湾问题进行对比。美国一名参议员则担心台湾民众的战斗意志低于乌克兰人。

今年8月初，美国众议长佩洛西访台后，中国在台湾周边海域开展了大规模军演

今年8月初，美国众议长佩洛西访台后，中国在台湾周边海域开展了大规模军演

（德国之声中文网）美军印太司令部司令阿奎利诺上将(John C. Aquilino)在12月3日的年度"里根国防论坛"活动上说，中国国家主席习近平应该从俄罗斯入侵乌克兰中吸取教训。他指出，首要教训就是：开展如此大规模的军事行动非常复杂，"人们预计俄罗斯迅速夺取对乌克兰的控制权，但十个月后，这并没有发生；相反，俄罗斯无法守住已经攻占的领土。"

阿奎利诺说，有鉴于此，中国方面不应低估军事行动的难度。"这将付出鲜血和财富的代价，届时领导层不得不向民众做出解释。"这位海军上将认为，只需要看一下美国盟友对俄罗斯实施的制裁及其对俄罗斯经济造成的影响就能明白这一点。

USA Hawaii | US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beim US Pacific Command

美军印太司令部司令阿奎利诺上将(右)与美国国防部长奥斯汀(2021年4月资料图)

阿奎利诺上将还反驳了美国届时将会忌惮与中国的紧密经济联系而难以出台制裁措施的说法。他说，有人认为制裁中国会让美国感受到同等甚至更大的痛楚，"其实并不一定如此。……你只要看一看中国是如何深深嵌合于经济全球化，就会明白我们可以对中国造成500倍的破坏。"阿奎利诺指出，日本、韩国、美国的经济总量显著大于中国。"志同道合的国家可以联合起来在经济方面发出讯号，这就会给中国造成相当大的棘手问题。"

此外，他还提到了习近平相当重视声誉问题，"攻打台湾会对习近平的政治遗产构成怎样的影响？在当前这个时刻，如果他们又发动一场不合法的战争，对中国民众又有怎样的意义？" 阿奎利诺认为，俄罗斯总统普京应该已经蒙受了教训，"现在我希望他们会把它翻译一下。"他还强调，中国是否会在2027年前进攻台湾并不十分重要，因为印太司令部的任务就是随时准备好应对台海冲突，但首要任务则是阻止冲突产生。

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近来，乌克兰和台湾的国会议员开始通过在议会建立友好小组来深化双边交流。然而，乌克兰议员却向媒体透露，中国试图阻碍乌克兰国会成立该小组，并批评中国向俄罗斯购买石油的举动。

切勿低估战斗意志的作用

在同一场活动中，美国国会参议员朗兹(Mike Rounds)也表示，中国政府充满智慧，"他们会倾听，他们会观察，而且我认为他们会忌惮（美国的）实力。"他认为，通过观察乌克兰局势，中国已经学会了打仗的方式，"他们已经了解了我们的作战方式，他们将会攻击我们的网络，而且他们很擅长攻击我们的太空设施。"

这位参议员还提到了战斗意志的问题，暗示届时台湾人的抵抗意志可能会弱于乌克兰人。"战斗意志不能被低估。很少有人在事先能了解到乌克兰人在保卫祖国时能如此强大。同样的意志、同样的强大，我们也必须要在台湾看到。台湾作为一个我们所关注的国家，一大挑战就是：我们是否能看到和乌克兰人民一样的对自由的渴求？"

担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

原标题为「美议员：台湾民众战斗意志或低于乌克兰人」，改为「美议员忧台湾民众战斗意志或低于乌克兰人」。

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