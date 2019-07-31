美议员呼吁禁止向香港出口防暴装备

(德国之声中文网) 众议院人权委员会主席史密斯(Christopher Smith)与麦克格文(James McGovern)8月2日在致函国务卿彭佩奥(Mike Pompeo)与商务部长罗斯(Wilbur Ross)时呼吁，美国应当停止向香港警方提供弹药以及防暴装备，并且应当公开宣布不会为香港当局对内镇压和平示威提供便利。

众议院人权委员会由40余名两党议员组成，来自共和党的史密斯与民主党的麦克格文共同担任主席。在信函中，议员们还要求国务卿与商务部长向香港以及中国中央政府施压，要求其收回将示威定性为"暴乱"以及指责美方煽动的言论。

美国国务院、商务部暂时没有对议员的请求做出回应。

香港民主派的领袖人物黄之锋本周早些时候在推特上发布了两张图片，展示了催泪弹的弹壳以及橡皮子弹。黄之锋称，这些都是警方用于对付示威者的武器。"它们都是从美国进口的。鉴于近期获得的大量警方残暴行为的证据，所有国家都应当停止向臭名昭著的香港警方出售武器。"

喊话总统 强调香港并非中国内政

早前一天(8月1日)，史密斯、麦克格文还与参议院的共和党议员卢比奥(Marco Rubio)以及民主党议员卡尔丁(Ben Cardin)还致信特朗普总统，要求其发表措辞强硬的声明，谴责北京当局试图破坏香港自治。在信函中，四名议员也提到了香港警方过度使用武力，并强调中国当局已经在暗示可能会出动解放军。"这种情况是不可接受的，因此美国以及国际社会必须做出强硬的回复。如果我们没能回应北京的威胁，就相当于鼓励中国领导人逍遥法外"。信中还提到，香港问题不是中国内政，"中国必须完全恪守《中英联合声明》的条款及精神，该条约保障了香港的合法自治地位。"这四名代表美国国会及行政当局中国委员会的议员还强调，如果香港自治地位进一步受到损害，美国国家利益也会受到影响。"北京是否愿意恪守其对国际社会的承诺，直接关系到与北京的任何协议(尤其是贸易协定)是否还值得信任。"

目前，这4名议员还都在代表美国国会及行政当局中国委员会推动《香港人权与民主法案》，目的是让美方能够对涉及镇压基本自由的香港或中国大陆的政府官员设立惩罚机制，包括禁止涉事官员入境美国及冻结其在美国之资产；同时还明确要求香港实现立法会以及特首普选。

不过，特朗普总统8月1日则对媒体表示，"我不知道中国的态度是什么，有人说，他们到了某一刻会想要制止这个状况。但那是香港和中国之间的事情，因为香港是中国的一部分，他们必须自己解决。他们不需要别人的建议。"他还在发言中将香港目前发生的示威抗议称作"骚乱"。特朗普的这番言辞获得了中国外交部发言人华春莹的赞扬。

文山/洪沙/(路透社等)