美议员吁正视台湾主权 专家：对两岸政策影响有限

(德国之声中文网) 约霍在评论中指出，美国、中国及其他国家都应该开始公平对待台湾。他说台湾现在透过赋予人民权力、民主制度及对个人自由和人权的管理来维持一个主权国家的状态。他表示如果一个国家将台湾主权视为国际事务禁忌话题，那它便是不愿意接受现实。

他说：「有一个很清楚的事实是中国现在由共产党主导的专制政府从没统治过台湾。现今的台湾是个有自己的经济、教育体系、军队、主权边境、政党、国歌及国旗的主权国家。」

此外，约霍也指出在共和与民主两党的共识下，美国以《台湾关系法》与台湾建立近40年的盟友关系，保护台湾不受侵略。然而，因为台湾的存在对中国政府来说是个威胁，所以中国试图模煳这个事实。

他强调，2019年是《台湾关系法》生效40周年，而在过去几十年，台湾从一个被专制政权统治的小岛转变成民主典范。他呼吁美国政府该更新对台政策，让相关法令与现实相符。

然而，英国诺丁汉大学当代中国研究学院研究主任苏利文 (Jonathan Sullivan) 在接受德国之声专访时表示，由于中国政府了解美国国会一向在台湾议题上的立场比较亲台，所以北京不会因为一名议员的评论就认定华府会实质上改变两岸政策。他认为中国政府并不会特别针对这篇评论做出回应。

他指出：「我不认为美国有意愿改变一个对他们而言也有益的政策，因为美国既不会希望台海关系再度紧张，也不希望两岸关系变的太融洽。因为这样就必须透过政治手段来解决问题。」

苏利文强调在策略上模稜两可对美国维持现状是有益的。他预期未来美国有可能更频繁呼吁国际社会公平对待台湾，而当越来越多人用这样的论述声援台湾时，中国政府才会有所回应。

杨威廉 (综合报导)