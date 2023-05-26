美议员反对邀李家超出席APEC会议

（德国之声中文网）美国是今年11月亚太经合组织领导人会议的主办者，香港也是亚太经合组织（APEC）的成员之一。但是，香港的最高官员、现任香港特首李家超在2020年遭到美国的制裁，当时他担任保安局长。美方曾指称，李家超参与了在香港「胁迫、逮捕、拘留或监禁」抗议「国安法」人士的行为。

跨党派议员齐出声

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）和其他立法者在给国务院的信中提到：「我们沮丧地得知拜登政府计划免除对李家超的制裁，允许他进入美国参加亚太经合组织会议。」

信件共同签署者包括了民主党参议员默克利（Jeff Merkley）、民主党众议员麦戈文（Jim McGovern）和共和党众议员史密斯（Chris Smith）。他们还写道：「对于那些被中共、中国及其在香港代理人迫害的人来说，邀请一个受制裁的人权侵犯者是对他们的一种侮辱。」

国务院称计划未定案

信中引用了美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）的评论，她在今年2月9日于参议院外交关系委员会作证后的书面答复中表示：「美国计划邀请香港行政长官李家超出席亚太经合组织会议。作为东道主，我们认为促进区域经济对话以及美中共同维护全球宏观经济稳定是相当重要的事。」

美国国务院告诉路透社，美国期待着主办亚太经合组织会议，但关于领导人会议的邀请，「目前还没有最终确定版」。一般而言，除非得到豁免，否则受到制裁者不得访美。

李家超：美国有义务邀请

李家超上个月在香港告诉媒体，美国有义务邀请香港参加由21个成员组成的亚太经合组织领导人会议。他表示：亚太经合组织不隶属于某一个国家或经济体，根据亚太经合组织的规则和公约，组织人有责任发出邀请。不过，李家超并未透露他是否打算前往参加会议。

美国香港人组织香港自由基金委员会（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）的成员许颖婷（Frances Hui）星期三说，允许李家超访问美国将向中国官员和世界各地的侵权者发出错误的信号：「它会发出一个糟糕的信息，即几乎不需要为实施侵权行为付出任何代价。」

（路透社）

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