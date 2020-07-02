美议员再提新疆议题 吁华府制裁中国官员

(德国之声中文网) 以共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 为首的多名美国议员周四向美国国务卿蓬佩奥与财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 发了一封公开信，呼吁美国政府对中国政府迫害新疆维吾尔人的议题进行制裁，并判定中国政府的行为已构成种族灭绝。卢比奥在公开信中表示：「美国是时候对这个议题采取行动。」

公开信写道：「美国与国际社会应该针对中国迫害维吾尔人的议题做出回应，因为许多证据显示中国蓄意摧毁维吾尔家庭丶文化丶宗教并对维吾尔女性施以暴力。」国会议员也呼吁美国政府与其盟友在联合国安理会针对这个主题召开会议，并指派一名特使去探查新疆当地的实际情况。

美国与中国过去数月因中国处理新冠疫情的问题，以及北京在香港实行国安法等事，导致关系再次紧绷。此外，美国国会也开始针对中国政府打压维吾尔人一事，开始对北京施压。联合国预估至少有超过百万名维吾尔人被中国政府关押於再教育营内，但中国却驳斥外界的指控，强调再教育营是提供维吾尔人职业训练，并协助中国对抗极端主义。

上个月，美国总统特朗普签署了《2020年维吾尔人权政策法案》，要求美国政府对负责主导迫害维吾尔人的中国官员进行制裁，包含首次要求美国政府对中国共产党中央政治局的成员以及新疆党委书记陈全国进行制裁。

新疆议题专家郑国恩表示国际社会第一步能做的便是公开谴责中国，或是透过联合国大会或是对华政策跨国议会联盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China) 向中国政府施压。

本周一 (6月29日)，新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 发布一份报告，揭露新疆政府大规模强迫维吾尔妇女进行绝育，甚至将不愿遵从指示的维吾尔人关进再教育营。他告诉德国之声，中国政府将维吾尔人的生育率抑制到遠低於政府规定的程度，部分官方文件甚至显示中国政府公然要求特定族群的妇女装上避孕环。

郑国恩强调，国际社会第一步能做的便是公开谴责中国，或是透过联合国大会或是对华政策跨国议会联盟 (Inter-Parliamentary Alliance on China) 向中国政府施压。他说：「多数政府连这一步都无法做到，即便有些政府发声谴责中国政府，他们的声明多半只是点到为止而已。」