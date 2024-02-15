美议员:俄部署太空核弹 莫斯科:讨钱伎俩

美国国会众议院情报委员会主席称，俄罗斯在太空部署核武器的计划将构成严重威胁。随后，多家美国媒体援引政府圈内人士称，俄罗斯的太空核武器尚处研发阶段。莫斯科方面则立即予以反驳，认为这不过是美国政府想从国会讨取更多援助乌克兰资金的伎俩。
（德国之声中文网）《纽约时报》、美国广播公司、福克斯新闻台等多家美国媒体都援引美国政府圈内匿名消息人士称，情报机关已经掌握了俄罗斯在太空部署核武器计划的相关信息。《纽约时报》更是进一步指出，美国政府已经就此事通报了国会以及欧洲盟友。不过俄罗斯太空核武器尚处研发阶段，近期内暂不构成威胁。
福克斯新闻台则报道称，俄罗斯研发的新型武器疑为部署在太空的反卫星核弹，能够切断美国的军事卫星通信并摧毁美国的间谍卫星。全国广播公司以及CNN电视台也援引消息人士称，俄罗斯军方正在提升"十分令人担忧的能力"。
这场风波最初起源于美国国会众议院情报委员会主席特纳(Mike Turner)的"爆料"。他说，情报委员会已经向全体国会议员提供了"关于国家安全遭受严重威胁的信息"。这位共和党籍议员还称，已经要求总统拜登向国会披露全部的相关信息，以供国会、政府以及盟友共同商讨反制措施。不过，特纳并没有明确指出究竟是哪种"严重威胁"，引发了广泛猜测。此后不久，多家美媒就开始爆料"俄军计划部署太空核武器"。
国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)则向外界证实即将与几名分属两党的国会领袖就此事进行碰面会。他在新闻发布会上尽管没有披露"究竟是何种严重威胁"，却对特纳在碰面会进行前就公开披露消息表示"震惊"。
现在，多名熟知情报事务的美国国会众议院试图缓和由特纳掀起的"风波"。他们强调，特纳虽然提到了一个非常严重的情况，但是"绝对不是迫在眉睫的危机"。共和党籍的众议长约翰逊(Mike Johnson)也说："没有理由引起公众不安。"还有一些议员则谴责特纳的做法，认为他不适合再担任情报委员会主席。
克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)很快就驳斥了来自美国的报道。他说，这无疑是美国政府企图说服国会批准增加援乌资金用于攻击俄罗斯。佩斯科夫强调，在美方给出细节信息前，俄罗斯不会就这些报道予以更多回应，"白宫还会甩出何种伎俩？让我们拭目以待。"
在援助乌克兰资金问题上，美国两党拉锯已久。占据众议院多数议席的共和党拒绝批准向乌克兰再提供600亿美元的军事援助。共和党籍的众议长约翰逊强调，批准这笔资金的前提是重新收紧美国移民政策。
正在布鲁塞尔参加北约会议的德国国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)表示，目前暂不掌握俄罗斯可能酝酿部署太空核武器的信息。他警告各方切勿仓促给出回应或者仓促下结论。皮斯托利乌斯说，将和盟友讨论此事，"我们必须予以评估、了解武器的技术细节，然后再考虑后续措施。"
（德新社、法新社、路透社等）
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