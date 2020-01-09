美议员促特朗普: 贸易谈判之余不忘人权

(德国之声中文网) 六名国会议员对中国关押或任意拘捕美国公民和永久居民表达关切，另外他们也关注中国对美国人实施的旅行限制。

他们在周二(1月14日)寄给特朗普的公开信中说:「我们要求你与被关押在中国人的美国人家属见面，也要求你与中国国家主席习近平与其他中国高层会晤时，讨论这些案件。」

他们在信中列出了7名被关押的美国人，其中包含两名牧师、一位商人、两个经营英语教学公司的美国人。信中认为，中国政府把「出境禁令」当作工具，而且「不成比例的针对华裔美国公民」。

这些国会议员也敦促特朗普要求中国释放被关押在新疆维吾尔自治区的美国公民与永久居民。信中写道: 「这些人都是家庭成员...他们需要政府为他们发声，而且还有大约1800万维吾尔人与其他突厥穆斯林被独断的关押在新疆维吾尔自治区。」

这封公开信由共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)、民主党代表麦戈文(Jim McGovern)共同署名。

中美之间在周三即将签署的第一阶段贸易协议能够缓和已经持續了18个月的中美贸易战，但是当美国官员提高对中国人权纪录的批评时，这项进展却没有办法缓解两国之间的对立。

该信也提到美语教学机构「中国地平线」的两名高层彼得森(Alyssa Petersen)和哈兰(Jacob Harlan)。中国指控这两名美国人涉嫌组织他人偷越边境。去年十月，中国政府称他们已经被保释，目前正在等待司法审判。

该信还有提到其他人物，包括: 在2006年以诈欺相关罪名被拘捕的美国牧师David Lin，在2030年前都没有被释放的安排。还有自从2018年起就被禁止离开中国的维克多·刘(Victor Liu)和辛西娅·刘(Cynthia Liu)。该信提到，这两人的母亲桑德拉·韩(Sandra Han)也被中国以刑事罪名拘捕。他们在纽约的律师认为，他们都是被中国当作人质，以此诱使他们涉嫌贪污的父亲回中国接受审判。

罗法/文木(路透社等)