美讨论延长撤军计划 世卫：阿富汗缺乏物资

(德国之声中文网) 在塔利班23日表示不会批准让外国部队延长疏散各国公民的工作後，路透社报导称，拜登最快将於美国时间24日决定是否延长原订於8月31日截止的阿富汗撤离行动。

一名美国官员23日告诉路透社，拜登将在24小时内决定是否延长撤离行动的时程，好让美国国防部有时间准备。拜登在周日的演说中警告，疏散工作将是「艰难和痛苦的」，而且仍有可能出现很多问题。 他说，在8月31日的最后期限到後，美国军队仍可能留下来监督撤离工作。

除了需要撤离数千名美国人丶盟国公民和与美军合作的阿富汗人之外，美国国防部官员说，他们仍然需要数天时间将部署在阿富汗的6,000名部队空运出去。

拜登正在考虑如何开展工作，但一些政府顾问认为不应延长自定的疏散计划时程，因为可能会有安全疑虑。路透社报导称，拜登可能会在周二的7国集团虚拟会议上表明他是否决定延长疏散计划时程。

两名匿名的美国官员说，人们期望美国将在8月31日之后继续进行疏散行动。 一位美国国务院高级官员告诉记者，美国对处于危险中的阿富汗人的承诺「不会在8月31日结束」。

但同日，一位塔利班官员也说，外国军队并没有寻求延长撤离计划的时程，而即便外国军队要求延期，塔利班也不会批准。但华府表示，双方仍在就撤离时程进行谈判。

美国白宫国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 说，美国在疏散人员方面取得了

「巨大进展」。在阿富汗时间星期一上午3点至下午3点之间，约有10,900人从喀布尔撤离，这意味着自8月14日以来，美国已经撤离了48,000人。

美国国防部官员曾告诉路透社，几乎所有的事情都必须完美地进行，才能顺利撤离所有想离开阿富汗的美国人。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 23日告诉记者，美国已经与塔利班讨论了未来对机场的控制。

英国疏散7000多人

英国周一也表示，他们已经从阿富汗疏散了7000多人，并说只要安全形势允许，疏散计划将继续下去，而且英国没有确定结束疏散计画的时间。英国国防部在一份声明中说：「根据8月13日星期五开始的疏散行动，已经有7109人从阿富汗撤离。目前有超过1000名英国武装部队人员部署在喀布尔。」

该部也证实，从阿富汗被疏散的包括英国使馆工作人员丶英国国民丶符合阿富汗援助政策计划的人，以及一些来自伙伴国家的国民。为了避免阿富汗出现人道主义危机，英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 同日在《每日电讯报》的一篇评论文章中写道，英国将使用制裁丶援助和其他手段来防止阿富汗出现人道主义危机，英国政府也将号召盟国一同支持这些作法。

他强调，英国将向联合国安理会常任理事国施压，要求他们共同商议如何应对阿富汗未来的局势。他也重申，英国将紧密的跟巴基斯坦与印度等区域内重要的夥伴合作。

世卫：阿富汗物资缺乏

此外，世界卫生组织的一名高级官员周一表示，该机构为阿富汗提供的物资只剩下「几天」的存量，并希望得到国际社会帮助，用10至12架飞机为阿富汗受困的人民运送设备和药品。

世卫组织中东地区的负责人布伦南 (Rick Brennan) 说，世卫正在与美国和其他国家进行谈判，希望他们能帮助补充快见底的库存。布伦南说：「我们估计我们的物资只剩下几天了。我们已在别处准备好500公吨的物资，但我们现在没有任何办法把它们运到阿富汗国内。」

布伦南说，美国和其他国家政府已经鼓励世卫组织和合作伙伴将目标转向喀布尔机场以外的其他阿富汗机场。喀布尔机场在塔利班接管后，正面临着成千上万人试图离开阿富汗的拥挤局面。

他说，这些政府建议将物资带入喀布尔，这将是一项困难的任务，因为在那里，团队将需要卸载飞机，并允许卡车进入以运送物资，而这可能会使疏散工作复杂化。世卫组织说，目前阿富汗需要的物资包括应急包和治疗糖尿病等慢性病的基本药物。

(路透社丶美联社)

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