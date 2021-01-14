 美认定新疆维族遭种族灭绝 新政府表态同意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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美认定新疆维族遭种族灭绝 新政府表态同意

美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。

USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）19日表示，中国在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林的行为，犯下了 「种族灭绝和反人类罪」。

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）19日表示，特朗普政府已经认定中国在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林的行为，犯下了 「种族灭绝和反人类罪」。这是美国在总统档选人拜登（Joe Biden）上任前一天，华府对北京的严厉打击。

蓬佩奥说，他是在「仔细研究了现有的事实后」才发表相关言论。他指责中国政府自2017年3月以来对维吾尔人和其他穆斯林少数民族犯下了反人类罪。蓬佩奥在一份声明中说：「我相信这场种族灭绝正在发生，我们目睹了中国共产党试图系统性地摧毁维吾尔人。」

蓬佩奥表示，中国政府的罪行包括「任意监禁或以其他方式严重限制100多万平民的自由，对维吾尔妇女进行强迫绝育，对大量被任意拘留的维吾尔人实施酷刑，强迫劳动，以及对宗教或信仰自由丶言论自由和行动自由实施严厉限制」。

中国因在新疆大规模建造再教育营而受到国际社会的广泛谴责。不过，中国政府将再教育营描述为「职业培训中心」，并称他们大规模关押维吾尔人世卫了杜绝极端主义。他们也否认於再教育营内虐待维吾尔人。

在美国国会12月27日通过立法要求美国政府在90天内确定中国是否犯下了反人类罪或种族灭绝罪之后，美国政府罕见地做出了这一决定。

拜登政府表示同意

拜登提名的国务卿人选布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。拜登的竞选团队在2020年11月3日美国大选前曾表示，新疆正在发生种族灭绝。

布林肯说：「我认为我们的观点非常一致。把男人丶女人和儿童强行送进集中营，中国政府此举实际上是想把他们再教育成中共意识形态的信徒，这些行为都说明了他们努力执行种族灭绝。」

Antony J. Blinken

拜登提名的国务卿人选布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

当被问及他出任国务卿的前30天将如何应对时，布林肯说：「我认为我们应该确保我们不从新疆进口与强迫劳动有关的产品，我们需要确保我们不出口可能用于进一步镇压维吾尔人的技术和工具。这是我们能起步的地方。」

中国驻华盛顿大使馆没有立即针对此事做出评论，但上周中国大使馆驳斥了一份美国国会的相关报告。该报告称新疆「正在发生危害人类罪，可能还有种族灭绝罪」。中国大使馆称这种说法是「谎言」。

在特朗普执政期间，美中关系降至数十年来的最低点，而蓬佩奥的种族灭绝宣言将使拜登政府与北京的关系有一个特别艰难的开端。拜登竞选顾问拉塞尔（Daniel Russel）称，蓬佩奥在最后一刻做出这项举动，是试图为周三宣誓就职的拜登埋下「恶意的政治陷阱」。

在前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）指责特朗普支持中国建设新疆再教育营后，一些批评人士质疑特朗普在这个问题上的承诺。

确认中国付出代价

美国的决定不会自动对中国启动任何惩罚，但此举意味着各国将不得不认真考虑是否允许企业与新疆的棉花供应商做生意。上周，华盛顿对所有来自新疆的棉花和番茄产品实施了禁令。

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美国国会及行政当局中国委员会认为香港的“一国两制”框架已被摧毁，建议华府为受迫害人士提供庇护。报告还要求政府确认新疆是否存在“种族灭绝”。

中国驻美国大使馆官方推特账号发布的维吾尔女性不再是“生育机器”的推文被推特删除。推特指责该文违反企业规定。新疆政府周一为其人口政策辩护。

虽然距离特朗普卸任仅剩10周，但美国媒体Axios 报导，特朗普下台前预料将针对中国推出一系列强硬政策，借此防止拜登接任后扭转特朗普奠定的美国对中政策。

蓬佩奥在声明中呼吁「所有国际组织和相关司法机构，应与美国一起努力促进对这些暴行的主使者进行问责」。

国际刑事法庭可针对种族灭绝罪丶战争罪和反人类罪展开调查，但中国和美国一样，不是国际刑事法庭的成员，所以检讨中国在新疆迫害维吾尔人的情况必须由联合国安理会提交，但中国可以否决相关行动。

美国官员说，蓬佩奥在发表声明前研究了很多公开的报道和证据，但他却未在声明中提供具体的例子。蓬佩奥去年提到德国研究人员郑国恩的一份报告，称中国对穆斯林使用强制绝育丶强制堕胎和强制计划生育。

蓬佩奥的相关决定引来反对者的批评。他们将蓬佩奥的宣言形容为纯粹的政治行动，并以特朗普政府不愿意对缅甸罗兴亚穆斯林的暴行做出相同决定为例，质疑蓬佩奥此举的目的。

根据国际法，反人类罪被定义为广泛丶系统性的罪行，而证明一个国家正在进行灭绝种族罪，也就是意图消灭部分人口，是件非常困难的事。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 

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