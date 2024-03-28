美議員訪台 台灣：與中國競爭是美共識

（德國之聲中文網）美國再有跨黨派眾議員造訪台灣，由眾院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）率領的訪團於週三（3月27日）抵達台灣，週四（28日）會見了台灣總統蔡英文，以及準正副總統賴清德、蕭美琴。

美國在台協會（AIT）聲明指出，柏格曼訪團此行是「更大的印太區域之旅一環」，會跟台灣政府高層討論美台關係、區域安全、貿易投資等「涉及共同利益的重大議題」。除了共和黨的柏格曼，訪團成員還包含民主黨議員諾格斯（Don Norcross）、潘尼達（Jimmy Panetta）等人。

美台國防合作

柏格曼說：「台灣是美國在印太地區的關鍵夥伴……希望台灣具有強大的海上戰略，與我們在共同目標上合作，以抗衡中國益發具侵略性的行徑。」表示此行是為展現美國國會對台灣的支持，並把美台之間的戰略關係稱為「未來區域安全的關鍵」。

蔡英文感謝美國政府和國會協助台灣強化自衛能力，並強調台灣藉國機、國艦國造等政策推動國防自主。即將於今年5月20日就職的賴清德則表示，「非常期待未來台灣能夠持續得到美國的支持跟合作……印太能夠更加和平，台海也能夠因此更加穩定」。

去年底，美國國會公布2024財年的《國防授權法案》協商會議報告，其中多處涉及美國與台灣的防務關係；值得注意的是，法案要求美方協助台灣訓練軍隊。現階段，美國對台灣的軍事援助主要透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）和「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）等管道。

今年3月，白宮提出的2025財年預算案中，亦首度單獨編列提供給台灣的1億美元軍援。美國國務院形容這筆對台軍援是「歷史性」的投資。中國外交部發言人汪文斌當時則重申對美國軍援台灣的不滿，並要求美國「糾正對華錯誤認知……放棄『競贏』中國的幻想，與中方相向而行」。

台灣政府近年密切關注中國的「灰色地帶戰略」，包含解放軍機與軍艦在台海附近的頻繁活動。28日，台灣國防部公告稱過去24小時內偵獲解放軍機20架次；上週則曾有單日36架次的紀錄，創下今年新高。

蔡英文2016年上任後增加台灣的國防開支；不過，根據卡托研究所（Cato Institute）統計，美國對台軍售延遲交付總額已達191億美元。

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台灣：美大選結果不影響對台支持

美國將於今年11月舉行總統大選；針對該場選舉的對台影響，台灣外交部官員28日赴立法院報告，認為強化與中國競爭已是美國兩黨的共識，「反制中國惡意滲透，已成為美國不分黨派核心利益」。

台灣外交部認為，無論屆時是現任總統拜登或前任總統川普勝選，美國都會延續現有的印太戰略以及對台灣的重視；接下來，台灣也將繼續與美國兩黨互動，充分與行政、立法部門溝通。

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此外，台灣外交部也表示要「慎防兩岸議題遭操弄成為政治攻防議題」，同時與美國共同因應「中國及北韓等勢力，是否圖謀在接近美國大選時期，意圖推進在印太區域利益」。

另一方面，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）26日與中國外交部副部長馬朝旭通話時，向中方重申了「維持台海兩岸、南海和朝鮮半島和平穩定的重要性」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）聲明指出，這次通話是為了「維持美中之間開放溝通管道，負責任管控關係內的競爭」。中方新聞稿則稱雙方「就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見」。

（綜合報導）

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