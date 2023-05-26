 美議員籲勿邀李家超赴APEC 北京：東道主應盡責 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2023

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美議員籲勿邀李家超赴APEC 北京：東道主應盡責

香港特首李家超遭美國政府制裁，美國跨黨派議員因此呼籲應禁止他出席APEC領導人會議。中國外交部8日回應，美國作為東道主應信守承諾，確保香港代表也能順利參會。

李家超此前表示，美國有義務邀請香港參加亞太經合組織領導人會議。

李家超此前表示，美國有義務邀請香港參加亞太經合組織領導人會議。

（德國之聲中文網）日前美國跨黨派議員連署致信國務院，敦促美方勿邀請香港特首李家超出席11月的亞太經合組織（APEC）領導人會議。中國外交部週四（6月8日）呼籲APEC東道主美國應善盡職責，確保各成員代表均順利與會。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，APEC辦會有其組織規則，今年的主辦國美國「承諾將履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序」，為成員代表赴美參會「提供便利」，中方「相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會。」

跨黨派議員齊出聲

美國是今年11月APEC領導人會議的主辦者，香港也是APEC的成員之一。但是，香港的最高官員、現任香港特首李家超在2020年遭到美國的制裁，當時他擔任保安局長。美方曾指稱，李家超參與了在香港「脅迫、逮捕、拘留或監禁」抗議「國安法」人士的行為。

據路透社報導，美國民主黨和共和黨的多名國會議員6月7日敦促美國務院，停止邀請受美國制裁的香港特首李家超參與今年度的亞太經合組織高峰會。李家超曾在上月對媒體表示，美國有義務邀請香港參加這次峰會，但未透露他是否前往。

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）与其他议员共同呼吁美国政府勿邀李家超与会

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）与其他议员共同呼吁美国政府勿邀李家超与会

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和其他立法者在給國務院的信中提到：「我們沮喪地得知拜登政府計劃免除對李家超的制裁，允許他進入美國參加亞太經合組織會議。」

信件共同簽署者包括了民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）和共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）。他們還寫道：「對於那些被中共、中國及其在香港代理人迫害的人來說，邀請一個受制裁的人權侵犯者是對他們的一種侮辱。」

國務院稱計劃未定案

信中引用了美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）的評論，她在今年2月9日於參議院外交關係委員會作證後的書面答覆中表示：「美國計劃邀請香港行政長官李家超出席亞太經合組織會議。作為東道主，我們認為促進區域經濟對話以及美中共同維護全球宏觀經濟穩定是相當重要的事。」

美國國務院告訴路透社，美國期待著主辦亞太經合組織會議，但關於領導人會議的邀請，「目前還沒有最終確定版」。一般而言，除非得到豁免，否則受到制裁者不得訪美。

李家超：美國有義務邀請

李家超上個月在香港告訴媒體，美國有義務邀請香港參加由21個成員組成的亞太經合組織領導人會議。他表示：亞太經合組織不隸屬於某一個國家或經濟體，根據亞太經合組織的規則和公約，組織人有責任發出邀請。不過，李家超並未透露他是否打算前往參加會議。

美國香港人組織香港自由基金委員會（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）的成員許穎婷（Frances Hui）星期三說，允許李家超訪問美國將向中國官員和世界各地的侵權者發出錯誤的訊號：「它會發出一個糟糕的訊息，即幾乎不需要為實施侵權行為付出任何代價。」

李家超在2022年5月被正式任命为香港第六任行政长官

李家超在2022年5月被正式任命为香港第六任行政长官

（路透社、中國外交部）

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