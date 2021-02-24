美警方准备向特斯拉发出搜查令 调查撞树事故

（德国之声中文网）本周一（4月19日）美国联邦调查局开始调查上周末在德克萨斯州休斯顿市外发生的一起致命车祸。有两人在这起车祸中遇难。

当地警方称，事故发生时一辆2019年产的特斯拉Model S在当地一条居民区道路上高速行驶。汽车错过了一个弯道，撞上路边的一棵树并导致起火。

美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）和美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）已经成了一个特别调查小组调查这起事故。美国国家公路交通安全管理局对外表示，他们正在积极地同德州当地警方以及特斯拉公司接触联络，以了解更多关于这起事故的细节，并会在获得更多信息后采取适当措施。

警方发现事故发生时，一名乘员坐在副驾驶座位上，另一名则坐在后座上，而驾驶座位上并没有人。这一事实让警方判断，车祸发生时，汽车正以自动驾驶模式行驶。

警方“百分之百确信”无人驾驶

德州哈里斯县的警员马克·赫尔曼（Mark Herman）说，调查人员们“百分之百地确信”，事故发生时没有人驾驶这辆汽车。但是还不能确定，当时汽车处于“自动驾驶”还是“完全自动驾驶”模式。

特斯拉总裁马斯克则驳斥了有关汽车发生事故时处于自动驾驶模式的指控。他在推特上写道：“到目前为止恢复的数据日志显示，自动驾驶没有启用。 这款车没有购买FSD（完全自动驾驶）。此外，标准的自动驾驶需要车道线才能开启，而这条街上没有。 ”

警方表示，他们准备向特斯拉公司发出搜查令，以查看该事故车的数据。

马斯克曾在这起严重的事故发生前几小时在推特上盛赞特斯拉的自动驾驶程序。“现在，启动自动驾驶的特斯拉比一般车辆发生事故的机率低10倍。”

不过，美国警方近期正在调查的一系列交通事故都和自动驾驶有关，其中一些事故甚至造成致命的后果。

美国非盈利消费者权益保护组织消费者报告的自动驾驶测试主管克里·冯克豪斯尔（Kelly Funkhouser）说，多年来，特斯拉提供有关其安全记录的数字一直很模糊。他补充说，在谈到车辆性能时，"你只能相信他们的话"。

27项与特斯拉相关的车祸调查

在对自动驾驶系统的监督问题上，美国国家公路交通安全管理局也受到一些指责。最近美国国家运输安全委员会批评美国国家公路交通安全管理局总是等待问题发生后才考虑怎么解决，而不是主动解决安全问题。

上个月，美国国家运输安全委员会说对与特斯拉相关的车祸展开27项专项调查。该机构表示，针对上周末在德克萨斯州发生的新一起车祸，调查人员将重点关注 "车辆的操作和车祸后的火灾"。

本周一，特斯拉股票下跌3.7个百分点。

（美联社、路透社）

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