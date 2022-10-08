美警告香港勿庇护受制裁个人 港特首：只遵守联合国制裁

（德国之声中文网）在一艘与受制裁的俄罗斯富豪有关的豪华游艇在香港停靠几天后，美国在当地时间周一（10月10日）警告，如果香港成为受制裁个人的避风港，其金融中心的地位可能会受到影响。

美国国务院发言人在一份声明中说：「逃避多个司法管辖区制裁的个人可能利用香港作为安全避难所，这进一步让人质疑香港商业环境的透明度。」该发言人补充道，香港作为金融中心的声誉「取决于它对国际法律和标准的遵守」。

香港特首李家超周二（10月11日）在例行记者会上被问到相关问题时表示，香港没有法律依据对西方国家发动的制裁采取行动。他说：「我们不能做任何没有法律依据的事情。」

李家超补充道，香港只会遵守联合国的制裁。他向记者表示：「我们将遵守联合国的制裁，这就是我们的制度，这就是我们的法治。」

美国国务院发表声明的前几天，据称由俄罗斯大亨莫尔达索夫（Alexey Mordashov）拥有丶价值5亿美元的超级游艇诺德号在从俄罗斯城市符拉迪沃斯托克出发后，于10月5日停靠在香港的港口。

莫尔达索夫被认为与俄罗斯总统普京关系密切，在俄罗斯入侵乌克兰后，他于2月受到美国丶英国和欧盟的制裁。他是俄罗斯最富有的人之一，估计财富约有180亿美元。他是俄罗斯最大的钢铁与矿业公司的主要股东与董事长。他曾试图在欧洲法院挑战多国对他进行的制裁。

根据美联社报导。香港海事部门表示，他们不执行「其他司法管辖区施加的单方面制裁」，但它实施和执行联合国安全理事会施加的制裁。

美欧扣押十多艘俄罗斯富豪游艇

与此同时，美国和欧洲当局已经扣押了十多艘属于受制裁的俄罗斯富豪的游艇，以防止他们驶向其他不受制裁影响的港口。俄罗斯寡头已经开始将他们的游艇停靠在土耳其等地的港口，因为土耳其自俄乌战争开始后，一直与俄罗斯保持着外交关系。

停靠在香港的诺德号长141.6米，有两个直升机停机坪，一个游泳池和20个舱室。这艘游艇目前挂着俄罗斯国旗航行。美国国务院发言人还警告说，在北京破坏香港的高度自治及其自由的情况下，美国公司「越来越警惕地看待香港的商业环境」。

美联社在报导中指出，自从中国政府在2020年於香港实施国安法後，香港作为国际商业中心和金融中心的地位近年来受到了影响。批评者认为，国安法在某些情况下允许将嫌疑人移交给中国大陆，在其不透明的法律体系中进行审判，这个发展可能会威胁到香港的法治。

而香港自新冠疫情爆发以来执行的严格边境管控与隔离政策也阻碍了旅游和商务旅行，导致一些国际公司将其办公室迁离香港。数以万计的居民也已离开香港。

(美联社丶路透社）

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