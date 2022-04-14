美警告俄羅斯的核威脅 IMF稱戰爭衝擊全球經濟

（德國之聲中文網）烏克蘭軍隊週四（4月14日）稱，烏方以導彈擊中了俄羅斯的「莫斯科號」軍艦，但俄羅斯卻否認該艦被擊中的說法，表示是船上發生火災，導致彈藥爆炸。

一名俄羅斯官員在聲明中說，該船是「在暴風雨的條件下」沉沒，原因是「在彈藥爆炸起火期間」船體受損。同日稍晚，俄羅斯國防部稱嚴重受損的「莫斯科號」在被拖到港口時已沉沒，不過所有船員都已被疏散。

對此發展，美國國防部發言人柯比（John Kirby）14日在接受CNN訪問時表示，此事件將對俄羅斯的作戰能力產生影響。他說：「這對俄羅斯黑海艦隊是一個很大的打擊，該船艦是他們在黑海實施某種海軍主導地位努力的一個關鍵部分。」

美國中情局：俄羅斯構成核威脅

同日，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）警告說，有鑒於在俄烏戰爭中遭受的挫折，莫斯科可能使用戰術核武器或低當量核武器。他在美國佐治亞理工學院發表談話時表示：「有鑒於普丁和俄羅斯領導人的潛在絕望，有鑒於他們迄今為止在軍事上所面臨的挫折，我們都不能輕視他們可能訴諸戰術核武器或低當量核武器所帶來的威脅。」

俄羅斯在2月24日入侵開始後不久就將其核力量置於高度警戒狀態。然而，伯恩斯說，美國還沒有看到實際部署大量核武器的證據。他警告：「這些年來，我認知到永遠不要低估普丁不依不饒的決心，尤其是在烏克蘭問題上。」

此外，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）14日針對瑞典與芬蘭考慮加入北約一事，在訪問非洲國家尼日時說，各國應該可以自由選擇自己的防禦性夥伴關係。她說：「每個國家都有權自由選擇其防務聯盟。如果芬蘭和瑞典選擇這樣做，那麼我們歡迎他們。」

此前，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）13日說她預計芬蘭的立法者將在「幾周內」可能就加入北約的問題做出決定。俄羅斯安全委員會主席梅德韋傑夫（Dimitry Medvedev）14日表示，如果瑞典和芬蘭加入北約，那麼各界便不能再談論波羅的海地區的無核地位。他在自己的Telegram頻道上提到了俄羅斯在該地區部署核武船艦的可能性，這將使芬蘭與瑞典處於危險中。

世界糧食計劃署：馬里烏波爾人們正被「餓死」

世界糧食計劃署負責人比斯利（David Beasley）14日告訴美聯社，其機構和其他援助組織很難接觸到烏克蘭的平民。他說：「我不認為這種情況會有所緩解。」

比斯利特別譴責了被圍困的港口城市馬里烏波爾的情況，說俄羅斯部隊一直在阻撓人道主義援助。他說：「我們不會放棄馬里烏波爾的人民和其他我們無法接觸到的烏克蘭人民。但這是一個破壞性的情況：人民要被餓死了。」

與此同時，烏克蘭官員表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，該國第二大城市哈爾科夫及周邊地區有503名平民被殺。哈爾科夫州長辛格博夫（Oleg Synegubov）表示，死亡人數還包括24名兒童。

他在通訊軟件Telegram上寫道：「這是一群無辜的平民，我們不會原諒俄羅斯部隊。」

哈爾科夫戰前有150萬人口，距離俄羅斯邊境約40公里（25英里）。儘管俄羅斯軍隊沒有進入該市，但自戰鬥開始以來，該城市面臨猛烈的轟炸。

烏克蘭央行：經濟可能萎縮三分之一

烏克蘭國家銀行14日在報告中說，烏克蘭的經濟將在俄羅斯入侵後逐步恢復，但2022年國內生產總值可能至少縮減三分之一。該聲明表示，由於數以百萬計的烏克蘭人逃離該國，私人消費將下降，失業率將不斷增加，收入和二次支出的儲蓄將減少。監管機構預測，烏克蘭的通貨膨脹率可能超過20%，但將保持在控制範圍內。

與此同時，俄羅斯總統普丁指責西方銀行未能支付俄羅斯天然氣的款項。他在一次關於俄羅斯能源行業發展的會議上說：「俄羅斯能源的出口交付存在違約情況。這些極其不友好的國家的銀行正在扣留轉移的款項。」3月下旬，普丁要求歐盟國家以俄羅斯盧布支付俄羅斯天然氣的費用。

普丁還警告各國，勿對俄羅斯的天然氣和石油實施任何禁運。他重申，俄羅斯希望在未來向世界其他地區出售更多原物料。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）同日表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵削弱了世界上大多數國家的經濟前景。她說，高通貨膨脹也是對全球經濟「明顯和現實的危險」。她指出：「多年來第一次，通貨膨脹已經成為世界上許多國家的一個明顯和現實的危險。這對全球復甦來說是一個巨大的挫折。在經濟方面，增長下降，通貨膨脹上升。從人的角度看，人們的收入下降，困難增加。」

格奧爾基耶娃說，俄羅斯在烏克蘭的戰爭已導致186個國家的經濟評級下降，並擾亂了能源和糧食貿易，造成非洲和中東地區糧食短缺的擔憂。

（路透社、美聯社、法新社）

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