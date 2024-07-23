美警告俄中北极雄心 莫斯科、北京反驳

美国军方发布北极战略，称俄罗斯和中国正在该地区加强合作，可能影响地区稳定。报告称，俄罗斯在北极重启了数百个前苏联时期的军事地点。中国对该地区也有雄心。

（德国之声中文网）美国国防部周一（7月22日）发布2024年北极战略。美国警告称，俄罗斯近些年来重启和现代化改造多个前苏联时期结束后废弃的军事基地和机场，加强了在北极的军事存在，而中国则向极地探索和研究投入大量资金。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）周一（7月22日）向记者表示，中俄在北极的商业合作增加，而中国是俄罗斯在北极能源开发的主要资助方。

此外，双方军事合作也增加。希克斯表示，俄中在阿拉斯加海岸附近举行了联合演习。

希克斯表示：“因气候变迁带来的气温迅速升高、冰层变薄使这些挑战加大，并使这些活动成为可能。”

莫斯科在大力推动“北方海路”，作为欧亚之间船只货运的替代航线。自称近北极国家的中国对该地区也有雄心，提出“冰上丝绸之路”倡议。随着气温升高、冰层消退，中国对该地区的矿产资源以及开辟新航线产生兴趣。

五角大楼的报告称：“尽管中俄在一些领域存在显著分歧，但双方在该地区加强合作引人关切，国防部将继续予以监控。”

中俄反驳

随着全球变暖、冰层后退，海面无冰期延长，北极路线越来越多地用于连接太平洋和大西洋主要经济体。

中俄正在合作开发北极船运航线。在西方制裁之下，俄罗斯寻求向中国输送更多油气；中国则寻求一条替代航线，以降低对马六甲海峡的依赖。

中国外交部发言人毛宁周二对美国的报告予以驳斥，称中国是北极事务的重要利益攸关方，致力维护北极和平稳定和可持续发展。

安全问题学者以及地区军方人员表示，中国对印度洋航运路线的依赖被视为北京的弱点，特别是在围绕台湾发生冲突的情况下。

五角大楼的报告称：“中国想要利用北极变化的动态，寻求更大的影响力和准入权，从北极的资源中获利，并在区域治理中扮演更重要的角色。”

克里姆林宫周二表示，北极也是该国的战略区域，“俄中合作只会有助于北极的稳定和有可预见性的氛围”。

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美、加、芬破冰船合作计划

五角大楼报告称，美军方在北极地区实施“监控-回应”战略，包括情报收集、与盟国合作以及军事部署的能力。

本月，美国、加拿大和芬兰将组成一个联盟，建造破冰船，以加强自身造船能力，应对俄罗斯与中国在战略意义增加的极地的影响力。

（法新社、路透社）

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