美要港货标中国制 港商忧信誉受损

(德国之声中文网) 针对美国要求香港货品产地来源标记为「中国制造」新规定，香港政府周二 (8月11日)发声明表达「强烈反对」。

港府发言人说：「美国对香港货品产地来源标记的新规定，源于美国于7月14日发出的总统行政命令，反映美国无视香港作为世界贸易组织单独成员的地位。有关规定除了可能不符合世贸规定外，亦无助保障消费者利益，更会带来混乱，损害各方包括美国自身的利益。」

香港商界反弹

香港《信报》引述香港总商会总裁梁兆基称，香港没有太多本土产品运往美国，故影响「微不足道」，但可能损及面向美国市场的香港品牌，并可能会减少在当地销售。

根据港府统计数据，去年香港对美国出口金额为3,040亿港元，近八成是中国大陆经香港转口，当中仅约1.2%为本地直接出口。

香港中华厂商联合会发言人表示，美国新规一出，他们除了需要更改包装，对签发「产地来源证」也引起混乱，为厂商带来很大不便，期望港府能向世贸作出投诉。

此外，厂商会纺织及印染委员会主席骆百强和中华厂商联合会行政总裁杨立门都提到，这种做法主要冲击香港货品的信誉、竞争力，以及心理层面的影响。

香港中小型企业联合会荣誉主席刘达邦接受《蘋果日報》访问时说，过往美国客人都知道Made in Hong Kong的质素高於Made in China，会优先选用港产品牌，如统一为中国制造，客人将难以区分，大减港商竞争力，「同样的货品，讲明是香港制叫价可以高10％至20％，现在等于要同大陆货看齐，明显是想踩低你，对品牌会有影响」。

美国草案内容

美国政府这份文件草案计划从9月25日起，要求所有出口美国的「香港制造」改贴「中国制造」标签。文件提到，此举是因应「香港不再享有充分自治」，因此无法再向其提供区别与中国的特殊待遇。

几周前，因应中国当局强推港版《国安法》，特朗普总统已经宣布取消美方依据1992年《香港政策法》赋予香港的特殊待遇。

一旦「香港制造」也要被美国加征关税，香港本已疲软的经济将再遭重创。

香港是少数几个对美国构成贸易逆差的经济体。盡管逆差规模去年同比下滑了16%，但是依然达到了260亿美元的规模，超过了美国所有其他贸易夥伴。今年1至5月，香港对美出口额再度同比下挫22.3%。

邹宗翰/李澄欣/文山/乐然 (综合报导)

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