美要求中国速关休斯顿总领馆 中方:“政治挑衅”

（德国之声中文网）中国官媒“环球网”本周三（7月22日）发布其主编胡锡进的消息称，“美政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯顿总领馆”，胡锡进将美方此举称为“丧心病狂的行动”。他写道：“休斯敦总领馆是中国在美国开的第一个总领馆，美方不仅要求关闭它，而且只给出中方3天的撤离时间，这完全是丧心病狂的表现。看来华盛顿已经毫无底线，这届美国政府真是什么都能干得出来。”
这一消息很快也得到中国外交部的证实。中国外交部发言人汪文斌称，美国突然要求中国关闭其在休斯顿的领事馆，是美国对中国“采取的前所未有的升级行动”。汪文斌表示，“这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系”。中方表示，对此予以强烈谴责，敦促美方立即撤销有关决定，“否则，中方必将作出正当和必要反应”。
休斯顿火警出动
在美方勒令中方闭馆的消息传出前，当地消防队曾开赴中国驻休斯顿总领馆。据当地媒体援引目击者报道，总领馆人员在院子里用明火焚烧文件。休斯顿警方表示，有人对此向其报警。
在当地媒体发布的视频中，可以看到很多大桶里燃起浓烟。
休斯顿当地的KPRC2电视台等媒体报道称，消防人员没有得到允许进入领馆内部。一名目击者对KPRC2电视台说，“可以闻到烧纸的味道”，不过消防员只是聚集在大楼外，他们进不去"。火在之后熄灭，没有传出人员伤亡。
一名休斯顿警员对KPRC2电视台称，中国领馆所在地将在周五（7月24日）下午4点清空。
一段时间以来，中美在贸易纷争、新冠疫情、港区国安法等多个领域存在分歧和冲突，导致两国的外交紧张持螺旋式上升。不久前，华盛顿和北京都针对对方的官员发布了限制入境等制裁。
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中美领导人“亲密接触”的40年过往
尼克松"破冰之旅"
1972年2月，时任美国总统尼克松访问中国，并与毛泽东进行了会晤，标志中美关系正常化的开始。不过，这次见面的时候双方尚未正式建交。
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尼克松与周恩来
尼克松访问中国的重头戏当然是会见毛泽东，但是他见到的第一位中国高层领导人是周恩来。这位中国总理在机场迎接尼克松，并一起检阅了三军仪仗队。人们在这张照片上看不到的是，画面之外树立的大型标语：“全世界被压迫人民、被压迫民族联合起来！”
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有许多东西需要学习
红色共产中国与资本主义美国之间，从互不往来到尝试接触，其间分寸把握之艰难肯定远超出学习使用筷子。毕竟，仅仅20年前，双方还在朝鲜进行了一场激烈残酷的战争。
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改革者？独裁者？
1979年，时任副总理的邓小平出访美国，在华盛顿会见了卡特总统，这也是中共建政后首位领导人访美。当时的中国刚开始走出文革时期，邓被称为改革者，但十年之后，他展现独裁手腕，武力镇压六四民运。而卡特在2002年因为对人权事业的贡献而获颁诺贝尔和平奖。
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政治明星的陨落
六四枪声响起，中美关系也随即进入冰期，与此同时，改革派领军人物赵紫阳的政治生命也宣告结束，并从公众视线中消失，软禁至死。图中为赵紫阳在1984年1月11日会见前来访问的老布什。当时后者还只是里根总统的副手，直到1989年1月才当选总统。
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六四之后的“冰期”
赵紫阳下台之后，原任上海市委书记的江泽民得到邓小平及中共党内保守阵营的支持，成为中共总书记。中美关系一度进入低谷。两国领导人直到1997年11月才进行了第一次正式峰会，图为江泽民和克林顿在峰会之后的新闻发布会上。
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“爱出风头”的江泽民
江泽民是中共领导人中少有的“活跃派”，在媒体面前屡有意外“表现”，比如唱歌、秀外文等，但得到的反响却是褒贬不一。图中是2002年江泽民访问小布什总统家乡德克萨斯州的农场。
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胡锦涛：Who is Hu?
江泽民2002年交出权力之后，胡锦涛成为其接班人，小布什也迎来了新的“北京客人”。与江的”活跃”不同，胡锦涛作风低调，给人印象严谨刻板。难怪他上台之后，国际媒体纷纷提问“Who is Hu?”
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美中关系进入“奥巴马时代”
2009年1月，奥巴马当选美国总统，胡锦涛立即致电祝贺，当年11月奥巴马便访问中国，凸现美中关系的重要性。两年之后的2011年1月，胡锦涛访问美国，由于此前一年接连发生天安舰事件和延坪岛炮击，朝鲜半岛问题成为焦点。
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中美领导人的“第一夫人们”
美国的“第一夫人”经常出现在各种政治场合，为丈夫造势助阵，米歇尔·奥巴马也不例外，而除江青以外，中共领导人的夫人们一般除了随同出访之外很少出现在公众舆论视线之内。
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才艺“大比拼”
2014年3月，时任美国第一夫人米歇尔·奥巴马应时任中国国家主席习近平夫人彭丽媛邀请对北京、西安、成都等城市进行访问。这既是米歇尔首次访华，也是美国第一夫人历史上第一次单独正式访华。坊间传闻说彭丽媛不但指导米歇尔写书法，二人还切磋了中国声乐的民族唱法。
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习奥首次在京推杯换盏
2014年11月10日，时任美国总统的奥巴马对华进行国事访问。奥巴马和习近平二人夜游中南海，并在瀛台进行了一次中式“庄园峰会”，两人一边散步一边交谈。奥巴马抵达北京首日就宣布，将延长中国学生和商务旅游签证的有效期，中国外交部随后也宣布了对美国公民的同等签证安排。
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散步宾夕法尼亚大道
瀛台小聚一年后，2015年9月，习近平对美国进行国事访问。在华盛顿停留期间，身着西装不系领带的习近平同奥巴尔经宾夕法尼亚大道，散步前往布莱尔国宾馆。奥巴马在那里安排了一场小范围晚宴。美中领导人之间增添了很多非正式对话模式。
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“冬季白宫”迎来“红二代”领导人
2017年4月，被称为“冬季白宫”的位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）迎来习近平作为宾客。
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庄园晚宴
特朗普携夫人和女儿在海湖庄园设宴款待了习近平夫妇，烛光晚宴给这次庄园会面也带上些许浪漫味道。
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同游故宫
2017年11月8日，特朗普抵达北京，开始他的首次中国之旅。刚下飞机，他就携夫人一同游故宫，陪同游览的中国一把手习近平和夫人彭丽媛。