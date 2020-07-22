美要求中国速关休斯顿总领馆 中方:“政治挑衅”

（德国之声中文网）中国官媒“环球网”本周三（7月22日）发布其主编胡锡进的消息称，“美政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯顿总领馆”，胡锡进将美方此举称为“丧心病狂的行动”。他写道：“休斯敦总领馆是中国在美国开的第一个总领馆，美方不仅要求关闭它，而且只给出中方3天的撤离时间，这完全是丧心病狂的表现。看来华盛顿已经毫无底线，这届美国政府真是什么都能干得出来。”

这一消息很快也得到中国外交部的证实。中国外交部发言人汪文斌称，美国突然要求中国关闭其在休斯顿的领事馆，是美国对中国“采取的前所未有的升级行动”。汪文斌表示，“这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系”。中方表示，对此予以强烈谴责，敦促美方立即撤销有关决定，“否则，中方必将作出正当和必要反应”。

休斯顿火警出动

在美方勒令中方闭馆的消息传出前，当地消防队曾开赴中国驻休斯顿总领馆。据当地媒体援引目击者报道，总领馆人员在院子里用明火焚烧文件。休斯顿警方表示，有人对此向其报警。

在当地媒体发布的视频中，可以看到很多大桶里燃起浓烟。

休斯顿当地的KPRC2电视台等媒体报道称，消防人员没有得到允许进入领馆内部。一名目击者对KPRC2电视台说，“可以闻到烧纸的味道”，不过消防员只是聚集在大楼外，他们进不去"。火在之后熄灭，没有传出人员伤亡。

一名休斯顿警员对KPRC2电视台称，中国领馆所在地将在周五（7月24日）下午4点清空。

一段时间以来，中美在贸易纷争、新冠疫情、港区国安法等多个领域存在分歧和冲突，导致两国的外交紧张持螺旋式上升。不久前，华盛顿和北京都针对对方的官员发布了限制入境等制裁。

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