 美要求中国抗疫资讯透明 北京正面回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2020

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时政风云

美要求中国抗疫资讯透明 北京正面回应

在疫情爆发以来，中国坚称保持透明，并批评对此表示怀疑的美国官员。而特朗普政府的一名高级官员上周表示，如果中国允许美国直接与武汉的实验室合作，那么全球许多人的生命就可以得到拯救。

55. Münchner Sicherheitskonferenz - Yang Jiechi (picture-alliance/dpa/T. Hase)

中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪强调，在全球抗疫大背景下，处理好中美关系、保持两国关系健康稳定发展至关重要，并希望美国「聚焦合作，排除干扰」。

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周三(4月15日)与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话。蓬佩奥希望北京在抗疫上能与美方合作。

美国国务院的声明说:「国务卿强调，中国需要保持完全透明和信息共享，以对抗病毒疫情，并防止未来的疫情爆发。」

杨洁篪电话中作出正面回应。他说:「中方愿继续同美方分享疫情防控信息和经验，开展抗疫合作，同时推动落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会各项共识，保障全球供应链稳定、促进全球经济金融稳定。」

美国急需中国医疗用品

通话中，蓬佩奥还向杨洁篪表示，华盛顿 「高度重视」中国是否能顺利出口美国急需的医疗物资。

在全球疫情仍未降温下，美国严重依赖中国生产的医疗用品。日前美中贸易委员会表示，中国为回应欧洲对中国医疗用品质量的批评而制定了新规定。此举减少了美国企业在中国采购个人防护用品的出口。

不过，委員會中國區事務副會長彭捷寧（Jake Parker）表示，中国政府最近几天已经着手解决这个问题。他说「现在看来正朝着正确的方向发展。」

事实上，美国一直以来相当倚赖中国出口的医疗用品。美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）上个月在一篇文章中提到，2018年美国从中国进口了价值超过127亿美元的药品和抗生素、医疗器械和食品，这还不包括用于制造医药产品的有机化学制品。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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