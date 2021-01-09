美裔律师关尚义谈在港被捕

（德国之声中文网）关尚义（John Clancey），现年79岁，是美国公民、前神父，在去年北京加诸香港的《国安法》实施后被捕的首位外国人。

本周二（1月12日），新近获保释关尚义在其位于香港商业中心区的办公室告诉法新社，过去，他常探访被拘押人士，向他们提供法律咨询，但现在，他却第一次被遭警方逮捕、关押。

关尚义是上周被当局以涉嫌参与“颠覆”活动逮捕并拘押的55人中的一个。颠覆罪是新的国安法中的一项罪名。关尚义周二向法新社表示：“我非常惊讶。但不慌张，不害怕。”他吟诵了一福音诗句：“完美的爱中无惧怕”。

关尚义如此笃信圣经并不让人惊讶。他是香港天主教社区的知名人士、著名维权律师。他办公室内的一个杯子上印有源自罗马书上的一句话：“上帝最爱你”。

强硬派们自然专注于他的美国公民身份。其实，他早已离开美国。当他最后一次在美生活时，总统还是林登·约翰逊。

和众多国际长期移民一样，关尚义认为自己是香港人。

1968年，他第一次来到香港，身份是天主教传教士。他立刻迷上了这个地方。1985年，他放弃神父身份，与屠凌珠（屠凌珠）结为连理，并加入了以致力于维护“pro-bono”（为了公共利益）和人权活动的一个有名的律师所。随着岁月的流逝，他掌握了以粤语为基础的香港方言。

他否认任何关于他“鼓吹美国价值，或从一个美国人的视角出发看问题”的说法。不过，他不否认，他致力于百万港人争取实现的符合现代国际标准的民主。

关尚义无法说出他何以会被捕。但他曾担任维权组织“民主动力”司库，这或可解释警方会什么会抓他。

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他对法新社表示，对自己从反对越战到为香港实现民主发声的长期历史毫不后悔。他说，他这么做是出于对作为个人的人类的爱，出于对受到社会不公的人们的爱。

关尚义说，他不打算离开香港，即使有这一打算，他也走不成，——警方扣押了护照。他还说，尽管受到北京强加的国安法的压力，他对香港独立司法系统仍有信心。

关尚义指出，香港法院会考虑国际认可的权利——这些权利与生俱来，以及国家安全法能否抹杀它们。北京称，为恢复“稳定”，国家安全法是必要的。与新冠防疫战相交迭，禁止公共集会，该法当然在剿灭上街抗议方面派上了用场。

不过，关尚义预言，为钳制人民开口，北京需要花上一代人的时间。他对法新社说，“我想，人民会找到一条路，就像他们从前做过的那样。人道精神永在。”

他呼吁中国内地人，“更好地理解”港人，找到与750万香港居民政治对话的某种渠道。他说：“我想，此时此刻，对人民来说，重要的是保持希望，保持对未来的信心。”

凝炼/苗子（法新社）

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