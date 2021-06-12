美藉G7重返世界舞台 各国领袖乐观其成

(德国之声中文网) 美国总统拜登13日在七国集团峰会後表示，美国已经重返世界舞台，他将为期三天的会议称之为「富有成效的会议」，并说各国非常热烈回应他的参与。

拜登在去温莎城堡拜访英国女王之前的新闻发布会上说：「美国又回到与价值观相近国家一起领导世界事务的行列。我认为在向亲密盟国重新建立美国信誉这部分，我们已取得进展。」

这次的峰会是拜登上任後首次海外出访，他也藉此与世界上一些最强大的国家的领导人进行交流，希望在解决全球新冠疫情和中国的贸易和劳工行为等领域与盟国更紧密地合作。

拜登在峰会期间承诺与世界分享5亿剂新冠疫苗，并敦促盟国也加入美国的行列。各国领导人周日确认他们打算在明年向低收入国家捐赠10亿剂以上的疫苗。拜登表示：「这将是一个长期不变的项目。这不只是从道德角度出发的正确之举，也是从我们自己健康角度出发的正确之举。」

七国集团的其他盟国也在努力营造拜登是该「俱乐部」一员的印象，并试图帮助强化拜登「美国回来了」的口号。大多数欧洲盟国对美国前总统特朗普支持 「美国优先」政策感到失望，因此拜登面临的挑战是说服持怀疑态度的欧洲盟友，强调上届美国政府的政策并不代表美国将减少国际参与。英国首相约翰逊(Boris Johnson)在谈到拜登时说：「我们完全站在同一条战线上。」

拜登也隐晦地批评了特朗普，称全球领导人对美国总统接受气候变化的科学证据感到满意。拜登说：「峰会期间，有些同事对我说，『美国政府仍然承认全球暖化的存在。』」

在周三与普京在日内瓦举行峰会之前，拜登将在布鲁塞尔与北约和欧盟领导人的会晤。美国官员说，这次与普京的一对一会晤将检视两人是否能发展出建设性的关系，即使拜登准备斥责普京的一系列侵犯人权和干涉选举的行为。在新闻发布会上，拜登被问及为什么普京在美国一波又一波的制裁之后还没有改变他的行为，拜登笑着回答：「他是普京。」

这次峰会标志着拜登自1月份上任以来，与全球领导人的首次面对面会谈，其中包括法国总统马克龙 (Emmanuel Macron)。根据路透社报导，在周五峰会开始时，两人在领导人合影后走在一起，互相搂着胳膊，兴致勃勃地聊天。

在对记者的讲话中，马克龙没有说出特朗普的名字，但对这位前总统提出了明确的批评。马克龙指出，他感到欣慰的是，他现在正与一位「愿意合作」的美国总统一起工作。马克龙在谈到拜登时说：「他所展示的是领导力，是伙伴关系。」

白宫国安顾问：G7在对抗中国上立场趋同

七国集团在会後的公报中，将很大一部分的内容聚焦中国。对此，美国白宫国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 13日说，七国集团领导人在与中国对抗与竞争的前提下，将峰会主题聚焦於维护民主和科技竞赛等挑战。

沙利文在前往布鲁塞尔的途中说，在中国问题上，七国集团取得了一个重大进展，反映了几年前并不存在的立场一致性。他说：「七国集团中有一个广泛的观点，那就是中国是对世界民主国家的一个重大挑战。」

沙利文指出，各国领导人同意在解决中国问题时，七国集团需要一个共同的议程，包括他们将做出反击，并与中国竞争。他说：「会议中每个领导人都说出了反击和竞争等词，拜登不是唯一这麽做的领导人。」

七国集团周日承诺应对中国日益增长的影响力，在其公报中特别提到了中国在新疆的人权问题，并要求北京让香港享有自由和高度自治。各国领导人还试图向发展中国家提供一项基础设施计划，通过支持非洲的铁路和亚洲的风电场等项目，与北京的「一带一路」相抗衡。

台湾外交部：感谢各国领袖重视

此外，七国集团周日也首次在公报中，表明重视台海的和平稳定。对此，台湾外交部13日晚间发布声明，对各国领袖以实际行动展现对台海和平稳定发展的重视表达感谢。外交部强调，七国集团此举凸显维持台海和平与稳定，已取得美丶日丶英丶法丶德丶义丶加及欧盟等世界主要民主国家元首及领导阶层的高度共识，也代表台海和平与稳定是打造「自由与开放的印太地区」不可或缺的关键一环。

外交部重申，作为印太地区负责任的一员，台湾未来将秉持透明丶高标准及价值驱动等民主原则，持续与G7会员国及欧盟等理念相近国家及夥伴，在完善印太地区高品质基础建设及强化全球供应链韧性等方面加强合作。

(美联社、路透社)

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