美菲「2+2」部長對話 同意擴大軍事合作

（德國之聲中文網）美國與菲律賓週二（4月11日）在華盛頓舉行國防及外交部長「2+2」對話，雙方同意優化共同防禦能力及軍事合作現代化，並將在未來5到10年內，完成美國對菲律賓安全援助的規劃藍圖。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週二在「2+2」對話後表示，該藍圖是用以支持在未來5至10年交付優先防禦平台項目，內容包括雷達、無人機系統、軍用運輸機以及沿海和防空系統。但奧斯汀也稱，現在討論美國希望在菲律賓的軍事基地駐紮哪些軍事設備還「為時過早」。

菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）則表示，雙方正加倍努力實現兩國聯盟的現代化，稱「我們的夥伴關係需要發揮更強大的作用，以維護基於國際法的國際秩序」。

馬納洛指出，美菲《強化防務合作協議》（EDCA）旨在提高美菲軍事協作性，用以應對及解決人道主義災難，也「可能回應其他類型的安全挑戰」，但並未對所提及的挑戰作詳細說明。

據路透社報導，包括前美國國防官員在內的專家表示，美國可能在菲律賓裝設火箭、導彈和火砲系統，用以對抗中國可能以兩棲方式入侵台灣。

另外，除了機場擴建及海軍訓練外，五角大廈也沒有具體說明菲律賓新對美國開放的EDCA軍事基地用途。菲方也曾表示，相關細節需再討論。

目前EDCA允許美方進入菲律賓軍事基地進行聯合訓練、預先備置相關設備、燃料儲存和使用軍事住房等，但並非永久協議。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）曾於週一（10日）表示，菲國對美國開放的軍事基地，不會被用來發動任何攻擊行動，並強調菲律賓在做的是加強自身領土防禦能力。

美菲聯合軍演

菲律賓與美國已於週二開始雙方有史以來規模最大的聯合「肩並肩（Balikatan）」軍演，持續至28日，動員5400名菲方人員和12200名美方人員；另外也有約100名澳軍及日本軍事觀察員會參與此次演習。

演習在呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地舉行，內容包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網路安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。雙方也會在此次軍演中部署「愛國者」防空導彈系統和「海馬斯」多管火箭系統。

美菲舉行此次規模最大聯合軍演前夕，中國外交部發言人汪文斌週一曾表示：「有關國家間的交流合作不應當針對第三方……美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。」

新增EDCA地點

美菲雙方於2014年簽署EDCA，目的是進一步放寬美軍在菲律賓的活動範圍。今年2月，兩國同意擴大該協議範圍，也藉此鞏固美菲同盟。

菲律賓3日公布近期新增4座對美國開放的軍事基地如下：位於菲國北部卡加延省（Cagayan）的Camilo Osias海軍基地及拉洛機場（Lal-lo Airport）；伊薩貝拉省（Isabela）的陸軍軍營（Melchor Dela Cruz）；靠近南海、巴拉望島（Palawan）南邊外海的巴拉巴克島（Balabac）。

美國國防部3日表示，此舉為擴大美菲EDCA的一環，而加上此次新指定的4個EDCA地點，美國在菲國共有9個軍事基地，加強兩方合作與美國在印太地區的部署。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室則表示，4個新軍事基地是「合適且互惠互利的」，將「促進國家的災難應對」，作為緊急情況下人道主義與救援工作的跳板。

菲國防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）則稱此4個擴大開放的地點「非常具有戰略意義」，並強調菲律賓在南海問題上負有國際責任，稱每年約有價值3兆美元的貿易從此區域通過，故確保該區穩定很重要。

（綜合報導）

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