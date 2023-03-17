 美菲軍演在即 菲律賓公布4美軍基地選址 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美菲軍演在即 菲律賓公布4美軍基地選址

美國和菲律賓下週將舉行最大規模的聯合軍演，在此之前，菲律賓週一（3日）公布了4個軍事基地地點供美軍進駐，擴大與美國的國防合作。這4個基地分別在哪裡？為什麼意義重大？

圖為今年2月美國國防部長奧斯汀與菲律賓總統小馬科斯於馬尼拉會面。

圖為今年2月美國國防部長奧斯汀與菲律賓總統小馬科斯於馬尼拉會面。

（德國之聲中文網）菲律賓近期新增4座軍事基地開放美軍進駐，週一（4月3日）公布了這4處的確切位置，其中包含與台灣僅距400公里的海軍基地。外界普遍認為，這是美國加強印太抗中行動的一環。

新開放的4個軍事基地如下：位於菲國北部卡加延省（Cagayan）的Camilo Osias海軍基地及拉洛機場（Lal-lo Airport）；伊薩貝拉省（Isabela）的陸軍軍營（Melchor Dela Cruz）；靠近南海、巴拉望島（Palawan）南邊外海的巴拉巴克島（Balabac）。

其中，位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里，該省省長曼巴（Manuel Mamba）曾因擔心此舉得罪北京，導致中企撤出而表態反對美菲《強化防務合作協議》（EDCA）基地設在該省，菲國國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）則稱當地政府表示將遵從中央決定。

美國國防部3日表示，此舉為擴大美菲EDCA的一環，而加上此次新指定的4個EDCA地點，美國在菲國共有9個軍事基地，加強兩方合作與美國在印太地區的部署

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室表示，4個新軍事基地是「合適且互惠互利的」，將「促進國家的災難應對」，作為緊急情況下人道主義與救援工作的跳板。

另外，美國國防部打算再擴大其現有、已投注了8200萬美元，用於EDCA駐點基建的資金，並表示這將刺激菲國當地經濟增長及就業機會。

美菲雙方於2014年簽署EDCA，目的是進一步放寬美軍在菲律賓的活動範圍。今年2月，兩國同意擴大該協議範圍，也藉此鞏固美菲同盟。

圖為南海南沙群島安達礁（Eldad Reef）的空照圖，中國、菲律賓等國都聲稱擁有該區主權。（資料照）

圖為南海南沙群島安達礁（Eldad Reef）的空照圖，中國、菲律賓等國都聲稱擁有該區主權。（資料照）

據路透社報導，在外界擔憂中國於南海擴張的影響力、台海局勢緊張之際，美菲加強EDCA合作，突顯了菲律賓之於美方的戰略重要性。

與此同時，新開放的軍事基地位置意義重大，因為伊薩貝拉與卡加延北面台灣，巴拉望則屢次成為中菲於南海附近的爭議焦點。菲國防長加維斯稱這些地方「非常具有戰略意義」，強調菲律賓在南海問題上負有國際責任，並稱每年約有價值3兆美元的貿易從此區域通過，故確保該區穩定很重要。

菲律賓大學南海專家巴童巴卡（Jay Batongbacal）告訴路透社，新開放的這些地方正位於有必要的位置，不僅顧及在西菲律賓海（南海），也顧到太平洋一側。

美菲聯合軍演

本月11日至28日，美國和菲律賓還將舉行有史以來規模最大的聯合軍演，稱為「肩並肩」（Balikatan），將首次在南海進行實彈射擊，地點位於菲律賓北呂宋、安蒂克（Antique），以及和南海相近的巴拉望。

這次軍演將動員超過1.2萬名美軍、近5千名菲律賓軍人，和111名澳軍一同參與。對於演習可能進一步激怒中國，菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）曾表示，菲國有保衛國土的權利，並已做好備戰準備，但他並未就該軍演是否與中菲在南海關係緊張有關表態。

圖為今年1月菲律賓總統小馬科斯訪華與中國國家主席習近平會面。

圖為今年1月菲律賓總統小馬科斯訪華與中國國家主席習近平會面。

駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill曾向DW表示，中國的強勢崛起被菲國視為威脅，而這「刺激了菲律賓欲提升其領土防禦能力的願望」，菲國透過「加強海軍防禦能力，最大限度地發揮與美國聯盟的效用」，以維護其主要利益——主權及其權利，確保《美菲共同防禦條約》的維持，並抗衡中國。

對於美國來說，聯合軍演會增加其展示與中國的近鄰、主張有南海權的國家「堅固的安全關係的能力」，同時也表明美國致力於維護現有的世界秩序、反對中國擴張。

中國曾指責美方軍事部署加劇了該區緊張局勢。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日於北京會見菲國前總統、眾議院高級副眾議長阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）時，曾表示「不能讓第三方破壞中菲友好關係……損害地區和平穩定」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

ARCHIV 23.04.2002+++ 404355 03: U.S. Troops Brief A Filipino Soldier On The Night Flying Capabilities Of U.S. Helicopters April 23, 2002 At The Philippine Air Force Base In Clark In Angeles City In The Philippines. The Troops Will Be Holding Military Exercises For A Two Weeks On The Main Filipino Island Of Luzon Begining April 29. The U.S. Military Are Also Conducting Simultaneous Exercises In The South Of The County Training The Filipino Troops To Help Them In Their Fight Against Muslim Guerrillas Who Reportedly Have Links To The Al Qaeda Terrorist Network. (Photo By Gabriel Mistral/Getty Images)

美菲聯合軍演四月登場 意圖為何？ 17.03.2023

菲律賓官方14日表示，將在4月和美國舉行有史以來最大規模的聯合軍演，屆時將動員超過1萬7千名軍人，專家怎麼看？

ARCHIV 23.04.2002+++ 404355 03: U.S. Troops Brief A Filipino Soldier On The Night Flying Capabilities Of U.S. Helicopters April 23, 2002 At The Philippine Air Force Base In Clark In Angeles City In The Philippines. The Troops Will Be Holding Military Exercises For A Two Weeks On The Main Filipino Island Of Luzon Begining April 29. The U.S. Military Are Also Conducting Simultaneous Exercises In The South Of The County Training The Filipino Troops To Help Them In Their Fight Against Muslim Guerrillas Who Reportedly Have Links To The Al Qaeda Terrorist Network. (Photo By Gabriel Mistral/Getty Images)

中国“强烈反对”美增加在菲律宾驻军基地 22.03.2023

正在菲律宾访问的中国副外长孙卫东对马尼拉允许美国在菲律宾更多军事基地驻军表示反对。菲律宾总统马科斯则为他的决定进行了辩护，称这对本国领土防御至关重要。

反制蔡英文过境美国？中国军机舰赴台海周边

反制蔡英文过境美国？中国军机舰赴台海周边 01.04.2023

台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡见面前夕，中国派出多架军机飞越台湾海峡中线，还有3艘军舰在台海周边。此前有台湾官员透露，台湾已做充足准备，防止中国做出 「非理性」反应。

广告

媒体看中国

China Peking | Japanischer Außenminister Yoshimasa Hayashi trifft Qin Gang

德语媒体：对话总是好事

四月二日，日本外相林芳正和中国外长秦刚在北京举行了会谈，这也是中日两国间三年来的首次外长会晤。德语媒体普遍认为，尽管东京和北京间的相互不信任依然存在，但对话总是件好事情。