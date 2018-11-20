 美菲《访问部队协定》遭片面终止 特朗普不担心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2020

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时政风云

美菲《访问部队协定》遭片面终止 特朗普不担心

美菲从1951年签订《共同防御条约》以来，双方在区域安全合作关系被视为如铁一般坚固。但菲律宾总统杜特尔特上台后，主张与中国和建立更紧密的联系。菲国最近一项决定更可能彻底翻转过去的立场。

Donald Trump, Rodrigo Duterte, Nguyen Xuan Phuc (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

特朗普(中)与杜特尔特(右)的关系有像特朗普声称的那么好吗?

(德国之声中文网) 周二，菲律宾宣布终止与美国的《访问部队协定》（VFA）。这个已有20年历史的协定一旦结束，将威胁美国及其盟友的利益。

然而特朗普在白宫受访时，显得不太担心。他说:「如果他们想要这么做的话，我们会省下很多钱。」接着他继续炫耀自己和菲律宾总统杜特尔特之间「关系非常好」。

菲律宾政府发言人帕莱诺 (Salvador Panelo)说，总统杜特尔特决定取消为期两年的部队轮换协定，是要让菲律宾在与其他国家的关系中保持独立。

他在一份声明中说，杜特尔特不会接受美国任何挽回这项决定的倡议，也不会接受任何访美的正式邀请。

消息传出后不久，一些菲律宾参议员试图阻止杜特尔特政府的行动，称这项决定未经参议院批准，杜特尔特无权单方面废除已批准的国际条约。

菲律宾参议员戈登 (Richard Gordon)说：「我们在这一重要问题上必须有发言权。」

这些议员担心，这个决定会影响到另外两个协议，包括奥巴马政府时的2014年美菲《增强国防合作协议》，和1951年的美菲《共同防御条约》。

这些协议是两国过去数十年300多次共同军事训练和演习的基础，并扩大了美国部队和装备进入菲律宾的范围，约束两国相互防御，免受外部侵略。

然而，尽管参议院在上周刚开始对《访问部队协定》进行听证，但在菲律宾，国防和外交部长对此表示赞同。

Bildergalerie Politiker peinliche Momente (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

杜特尔特言行常常引起争议。图为他在一场给军方人员的讲话上，谈到面对敌人时不要放下武器时比出中指。

报复美国?

路透社报导，这项决定可能是因为美国撤销杜特尔特（Duterte）扫毒战大将，前警察局长的美国签证而引发。

帕莱诺说，杜特尔特的决定是美国立法和行政机关所为「侵犯了我们的主权，不尊重我们的司法系统」。

不过这项决定也将限制菲律宾获得美国在应对伊斯兰极端主义、自然灾害和海上安全威胁方面的培训和专业知识。

美国国防部长埃斯佩（Mark Esper）11日在比利时布鲁塞尔说，10日晚间收到了杜特尔特命令的通知，但还没有机会消化细节。他表示，这个决定是「不幸」的，并说:「我确实认为这是朝错误的方向发展。」他提到去年11月访问菲律宾时还认为双方关系稳固。

美国驻马尼拉大使馆则称这一步「具有重大意义」，并在声明中说：「我们将仔细考虑如何用最佳的方式推进我们的共同利益。」

Konflikt Südchinesisches Meer | Protest in Manila, Philippinen (Getty Images/E. Acayan)

虽然杜特尔特亲中，但是南海问题上与北京也有不同看法。图为不满中国在南海扩张军力的菲律宾民众前往中国驻菲大使馆抗议的画面。

南海生波

中国在亚太雄心勃勃，与美国在此地区的军事利益相衝突。菲律宾终止与美国的《访问部队协定》影响了美菲结盟在美国战略中的重要性。

此外，这也可能损害华盛顿继续维持在亚太地区的部队。美国军方人员在日本和韩国驻军一向充满争议。但这些应对中国和朝鲜的部署对于美国至关重要。

华盛顿方面可以在这个决定180天后生效之前，努力影响菲律宾推翻或延迟这项决定。

特朗普政府一位资深官员对菲律宾这个决定表示失望。他说：「美国与菲律宾政府和人民有着悠久的历史，也同意透过《访问部队协定》促成强有力的伙伴关系。这才能确保区域和全球安全。」

他也强调，美国将继续与菲律宾政府伙伴合作，以使双方都受益的方式加强两国关系。

Philippinen Protest Angehörige von Opfern im Drogenkrieg (picture-alliance/AP Photo/B. Marquez)

杜特尔特发起的「扫毒战」中有许多法外杀人的案件，这些家属聚集抗议政府做法有问题，常错杀无辜。

DW.COM

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《访问部队协定》的争议

美菲《访问部队协定》规定了美军在菲律宾行动的凖则。尽管杜特尔特抱怨美国在其中的角色虚伪，对菲律宾不公，使用的武器也老旧，但这项协定仍是支撑双方「老铁关系」的重要文件。

杜特尔特也曾抱怨，美国利用这个协定从事间谍活动和核武器储存等秘密行动，可能使菲律宾成为中国侵略的目标。

不过支持者认为，这个协定阻止了中国南海军事化的行动。自1998年以来，美国提供给菲律宾共13亿美元的国防援助。这对资源不足的菲律宾部队来说非常重要。

但菲律宾民族主义者却表示，美国没有采取任何行动阻止中国在南中国海建造配备导弹的岛屿，并且说《访问部队协定》给予美国军人免于起诉的豁免权。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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