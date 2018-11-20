美菲《访问部队协定》遭片面终止 特朗普不担心

(德国之声中文网) 周二，菲律宾宣布终止与美国的《访问部队协定》（VFA）。这个已有20年历史的协定一旦结束，将威胁美国及其盟友的利益。

然而特朗普在白宫受访时，显得不太担心。他说:「如果他们想要这么做的话，我们会省下很多钱。」接着他继续炫耀自己和菲律宾总统杜特尔特之间「关系非常好」。

菲律宾政府发言人帕莱诺 (Salvador Panelo)说，总统杜特尔特决定取消为期两年的部队轮换协定，是要让菲律宾在与其他国家的关系中保持独立。

他在一份声明中说，杜特尔特不会接受美国任何挽回这项决定的倡议，也不会接受任何访美的正式邀请。

消息传出后不久，一些菲律宾参议员试图阻止杜特尔特政府的行动，称这项决定未经参议院批准，杜特尔特无权单方面废除已批准的国际条约。

菲律宾参议员戈登 (Richard Gordon)说：「我们在这一重要问题上必须有发言权。」

这些议员担心，这个决定会影响到另外两个协议，包括奥巴马政府时的2014年美菲《增强国防合作协议》，和1951年的美菲《共同防御条约》。

这些协议是两国过去数十年300多次共同军事训练和演习的基础，并扩大了美国部队和装备进入菲律宾的范围，约束两国相互防御，免受外部侵略。

然而，尽管参议院在上周刚开始对《访问部队协定》进行听证，但在菲律宾，国防和外交部长对此表示赞同。

报复美国?

路透社报导，这项决定可能是因为美国撤销杜特尔特（Duterte）扫毒战大将，前警察局长的美国签证而引发。

帕莱诺说，杜特尔特的决定是美国立法和行政机关所为「侵犯了我们的主权，不尊重我们的司法系统」。

不过这项决定也将限制菲律宾获得美国在应对伊斯兰极端主义、自然灾害和海上安全威胁方面的培训和专业知识。

美国国防部长埃斯佩（Mark Esper）11日在比利时布鲁塞尔说，10日晚间收到了杜特尔特命令的通知，但还没有机会消化细节。他表示，这个决定是「不幸」的，并说:「我确实认为这是朝错误的方向发展。」他提到去年11月访问菲律宾时还认为双方关系稳固。

美国驻马尼拉大使馆则称这一步「具有重大意义」，并在声明中说：「我们将仔细考虑如何用最佳的方式推进我们的共同利益。」

南海生波

中国在亚太雄心勃勃，与美国在此地区的军事利益相衝突。菲律宾终止与美国的《访问部队协定》影响了美菲结盟在美国战略中的重要性。

此外，这也可能损害华盛顿继续维持在亚太地区的部队。美国军方人员在日本和韩国驻军一向充满争议。但这些应对中国和朝鲜的部署对于美国至关重要。

华盛顿方面可以在这个决定180天后生效之前，努力影响菲律宾推翻或延迟这项决定。

特朗普政府一位资深官员对菲律宾这个决定表示失望。他说：「美国与菲律宾政府和人民有着悠久的历史，也同意透过《访问部队协定》促成强有力的伙伴关系。这才能确保区域和全球安全。」

他也强调，美国将继续与菲律宾政府伙伴合作，以使双方都受益的方式加强两国关系。

《访问部队协定》的争议

美菲《访问部队协定》规定了美军在菲律宾行动的凖则。尽管杜特尔特抱怨美国在其中的角色虚伪，对菲律宾不公，使用的武器也老旧，但这项协定仍是支撑双方「老铁关系」的重要文件。

杜特尔特也曾抱怨，美国利用这个协定从事间谍活动和核武器储存等秘密行动，可能使菲律宾成为中国侵略的目标。

不过支持者认为，这个协定阻止了中国南海军事化的行动。自1998年以来，美国提供给菲律宾共13亿美元的国防援助。这对资源不足的菲律宾部队来说非常重要。

但菲律宾民族主义者却表示，美国没有采取任何行动阻止中国在南中国海建造配备导弹的岛屿，并且说《访问部队协定》给予美国军人免于起诉的豁免权。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)