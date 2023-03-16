美菲聯合軍演四月登場 意圖為何？

（德國之聲中文網）菲律賓週二（3月14日）宣佈，將於4月11至28日與美國舉行有史以來規模最大的聯合「肩並肩（Balikatan）」軍演，包括將首次在南海進行實彈射擊，專家認為，其背景是美國致力於維護當前世界秩序，反對中國擴張。

此次軍演將在菲律賓北呂宋、安蒂克，以及和南海相近的巴拉望舉行；其中，巴拉望曾屢次成為中菲在南海附近的爭議。

菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上校14日表示，除了往常的演習外，這次還有以往從未有過的網絡防禦演練。他還提到，其他演練主題包含雙方協作性行動，測試海洋、海岸及領海防衛等。此次軍演屆時將有超過1.2萬名美軍、近5千名菲律賓軍人，和111名澳軍參與。

對於演習可能進一步激怒中國，洛基科說：「我們擁有保衛菲律賓國土絕對、不可剝奪的權利，我們於此表明已做好備戰準備。」洛基科拒絕就這是否與中菲在南海關係緊張表態。

中國挑戰

國際輿論普遍認為，美菲聯合軍演主要是為抵禦中國在南海地區日益擴大的影響力。對此，駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill向DW表示，這能從兩方面去剖析。

從菲律賓的角度來看，中國的強勢崛起肯定被菲視為威脅，而這「刺激了菲律賓欲提升其領土防禦能力的願望」。Don McLain Gill表示，軍演更多是類似於自我防衛的概念，菲國透過「加強海軍防禦能力，最大限度地發揮與美國聯盟的效用」，以維護其主要利益——主權及其權利，確保《美菲共同防禦條約》的保障以抗衡中國，但同時菲律賓也不想大幅挑動中菲關係，與強大鄰國為敵。

而從美國的角度，聯合軍演則會增加其展示與中國的近鄰、主張有南海權的國家「堅固的安全關係的能力」，同時也表明美國致力於維護現有的世界秩序、反對中國擴張。

據法新社14日報導，法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）認為，中國擴張在南海的軍事力量，這樣的局勢涉及到的不只有美中，「亞太地區的國家也開始將中國視為威脅」，並要求美國加強其在該區的武力，他舉例，「長期以來和中美關係相當矛盾的菲律賓」，今年初允許美方擴大使用菲國軍事基地。

菲律賓外交轉親美反中？

今年2月初，菲律賓和美國宣佈達成協議，允許美國進入菲國使用其另外四個軍事基地，形同為華盛頓提供了加強應對中國的新陣地，此舉被外界視為小馬科斯有意帶領菲國棄中投美的傾向。

在小馬科斯上任之前，菲國前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府與中國保持著相對良好的關係，2020年甚至一度威脅要切斷與華盛頓的關係、驅逐美軍，並廢除簽訂每年允許數千名美軍赴作菲大規模作戰演習的《訪問部隊協議（VFA）》。

但Don McLain Gill向DW表示，在政治聲明外，其實菲美關係還是穩定的，他舉例，2022年時的「肩並肩」軍演，曾是杜特爾特執政期間最大規模的一次。他也提到，鑑於中國在南海的動作，美菲關係升溫是必然的結果。

菲律賓曾於2月表示，正與美國研擬在南海展開聯合海警巡邏。中國海警曾在該月初於普拉特利群島（中國稱南沙群島）的第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）附近，向菲律賓船隻發射「軍用級別的雷射」，導致菲船員短暫失明。美國曾就此事表態站在菲律賓一方。

菲國總統小馬科斯（Bongbong Marcos）曾因此召見中國駐菲大使，表達他對中國在南海行動的頻率和強度的關切。中國外交部2月15日曾對此回應，「中方對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有無可爭辯的主權」，並強調「中國海警船未對菲方船員採取雷射照射舉動」。小馬科斯之後曾在2月底，於該國空軍基地發表演說時表示，菲軍的任務已經改變，焦點應轉向對外防衛。

Don McLain Gill說，雖然小馬科斯也重視透過外交對話和協商應對中國的挑戰，但他也高度重視安全問題，因此，馬尼拉應對中國的方式，是「外交手段、透過盟友或戰略夥伴以提高自身防禦能力的結合」。

他提到，除了美菲合作之外，菲律賓接下來或將延續其戰略夥伴多元化及獨立的外交政策。

（綜合報導）

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