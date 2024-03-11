 美菲續議巴丹建港 防台灣有事撤離在台移工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2024

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政治

美菲續議巴丹建港 防台灣有事撤離在台移工

隨著台海兩岸與南海緊張局勢升級，美國高度關切，並與菲律賓展開多項合作。有消息指出，雙方在巴丹群島建港的合作計劃4月將有新進展。巴丹群島具有什麼樣的戰略重要性？

圖為去年6月菲律賓巴丹群島的升旗儀式。（資料照）

圖為去年6月菲律賓巴丹群島的升旗儀式。（資料照）

（德國之聲中文網）據日本共同社報導，菲律賓巴丹群島的省長卡伊科（Marilou Cayco）上週六（3月9日）表示美軍4月下旬將派員到該省，進一步討論在當地出資建造新的民用港口。卡伊科在一場由菲國海軍舉辦的活動上受訪時說，若爆發台海危機，新的港口預計可用來安置從台灣撤離的菲律賓移工。

巴丹群島是菲律賓最小省份，地理位置卻是東亞地緣政治的前線；此處與台灣僅間隔巴士海峽，距離不到200公里。巴丹島上目前最大的港口，位於西側；新的港口則將朝向北邊，面對巴士海峽。路透社去年8月曾指出，美軍在當地建港，有助於美國進入面向台灣的戰略要地

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）今年2月曾視察巴丹群島的海軍基地工程，並把當地描述為「菲律賓的先鋒」，宣布要強化軍事部署。菲國海軍中將阿達奇（Toribio Adaci）上週六則表示，面對侵略威脅，菲國有必要再提升防衛能力。

  • 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

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    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

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    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

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    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

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    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

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    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。

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    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


延伸閱讀：菲律賓「一點都不能少」 小馬科斯對中表態

台海危機下的撤僑方案？

菲律賓外交部去年4月曾稱，該國已有面對台海危機的應變計劃。不過，菲律賓參議員艾米·馬科斯（Imee Marcos）等政界人士去年6月曾要求，政府應盡快推出更全面、完整的在台移工撤僑方案，並指出印尼政府亦在擬定移工撤僑計劃。據台灣勞動部統計，在台菲律賓移工約有15萬人，印尼移工則有超過23萬人。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）去年5月曾造訪華府，會見美國總統拜登。在美期間，小馬科斯曾向路透社指出，美菲2014年簽訂的《強化防務合作協議》（EDCA），原本是為了改善災害應對，如今有了新的功用，那就是在中國若入侵台灣的情況下，用來保障在台灣的菲律賓移工安全。

「當我談論到災害，以及菲律賓國民的撤離，指的是防禦或民防性質（的舉措）。」小馬科斯說，EDCA協議下的基地，目的不在於「進攻」，也不是針對任何國家。他也補充道，美方並沒有提議要求菲律賓參與任何保衛台灣的行動。

依照雙方的EDCA協議，菲律賓去年額外新增了4個鄰近台灣及南海的基地，開放美軍使用；此前已有5個菲律賓軍事基地，允許美軍進入。當時中國批評，美菲此舉是「火上澆油」，加劇區域緊張局勢。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

延伸閱讀：中菲两国同意"妥善管控涉海矛盾分歧"

美菲聯合軍演將登場

在台海兩岸緊張、菲律賓和中國的南海主權爭端升級之際，菲律賓逐漸加強與美國等盟友的軍事合作。

據菲律賓通訊社及「詢問者」（INQUIRER）等菲媒報導，今年度的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，除了在呂宋島中部舉行「綜合防空飛彈演習」、在巴拉望島西部舉行海上軍演之外，還可能把巴丹群島也納入演習場所。

美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上週二（5日）說：「如今我們實際上在往全國各關鍵地點推進，主要是北邊和西邊。在這些地方，我們可以充分展開聯合行動，納入陸海空軍三大部門，還有跟我們簽訂條約的盟國，以及美國。」

菲國軍方表示，今年的美菲聯合軍演將於4月22日至5月8日登場，預計規模會比去年更大；法國、澳洲將會參與，日本自衛隊亦已受邀。

圖為去年4月的美菲聯合軍演，菲律賓總統小馬科斯在呂宋島三描禮士省的基地，視察一組「海馬斯」（高機動性多管火箭系統，HIMARS）。（資料照）

圖為去年4月的美菲聯合軍演，菲律賓總統小馬科斯在呂宋島三描禮士省的基地，視察一組「海馬斯」（高機動性多管火箭系統，HIMARS）。（資料照）

（綜合報導）

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