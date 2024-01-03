美菲军舰展开南海联合巡逻 中国同步巡航

（德国之声中文网）菲律宾军方发布声明称，与美国共同举办的第二次联合巡逻于1月3日展开。此行动包含菲律宾海军的四艘舰艇和美国印太司令部的四艘舰艇，据信其中有一艘航空母舰、一艘巡洋舰和两艘驱逐舰。

菲律宾和美国于去年11月首次启动联合巡逻，在台湾周边海域和马尼拉所称的西菲律宾海——即国际间通称的南中国海举行了为期三天的军事演习。

菲军方称重大进展

菲律宾武装部队总司令布劳纳（Romeo Brawner）说，本周开始的第二次联合军事活动标志着菲律宾与美国的联盟关系及其与美军的操作可能性实现了「重大进展」。布劳纳指出：「我们的联盟比以往任何时候都更加强大，面对地区挑战，我们正在推进一个基于规则的国际秩序和一个自由开放的印太地区。」

与此同时，中国解放军南部战区司令部称于1月3日至4日在南海进行例行巡航。​​​南部战区于其官方微博号上写道：「战区部队全时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益，任何搅局南海、制造热点的军事活动尽在掌握之中。 ​​​」

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

中菲互相指责

去年菲律宾和中国就一系列冲突相互指责，使得南海局势日益紧张，也让美菲这对盟国之间就安全进行的合作显著增加。在南中国海局势不断升级的背景下，本次联合巡逻行动可能会激怒中国。

最新受到关注的一起冲突是去年12月中，中菲船只在南中国海争议岛礁海域再次发生对峙。菲方指责中国用水炮攻击菲律宾船只是「不负责任的」危险行动，北京则称是菲律宾方面故意「碰瓷」。

上周，中国外交部还抨击了菲律宾当局考虑在争议岛礁建造永久性民用建筑的说法。外交部发言人毛宁批评菲律宾企图违背承诺，称中方不会对菲律宾一再进行的「侵权挑衅行径」视而不见，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



（综合报导）

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