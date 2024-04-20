 美菲军演在即 中国军机在台湾周边频繁活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2024

访问新版DW网页

尝鲜使用dw.com测试版。该版本仍在完善中，欢迎你提出宝贵意见！

转到新版dw.com网页

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

美菲军演在即 中国军机在台湾周边频繁活动

台湾国防部通报，周六上午在台湾周边侦获逾20架次中国军机活动。鉴于美菲即将于周一在南海举行联合军演，专家认为，通过加强在台湾附近的军事活动，北京可能试图阻止和阻碍台湾问题在安全领域的进一步国际化。

台湾国防部通报，4月20日在台湾周围侦获21架中国军机活动（资料图片）

台湾国防部通报，4月20日在台湾周围侦获21架中国军机活动（资料图片）

（德国之声中文网）在台湾新任总统赖清德5月20日就职典礼的整整一个月前，台湾国防部周六（4月20日）上午通报，自8时15分起，陆续侦获中国军机歼-16、运-8及无人机等各型主、辅战机，累计21架次出海活动，其中有17架中国军机逾越海峡中线及其延伸线，进入台湾北部、中部及西南空域，配合中国军舰执行「联合战备警巡」。

自今年1月被北京视为危险「分裂分子」的现任副总统赖清德赢得总统大选后，两岸的紧张局势不断升级。

台湾国防部周六发布新闻稿表示，台湾军方运用联合情监侦手段严密警戒，并检派任务机、舰与岸置飞弹系统应对。

北京不承认台湾海峡的分界线，几乎每天都派战机和军舰绕台。专家分析称，中国此举是一种「灰色地带骚扰」，虽不至于直接开战，但足以让台湾军方疲于奔命。    

去年9月，解放军绕台战机创记录达到24小时内103架次，其中40架次越过海峡中线。

在民进党籍台湾总统蔡英文执政八年期间，由于她所领导的政府不承认中国的主权主张，两岸之间的紧张关系加剧。其副手赖清德过去对台独问题直言不讳，形容自己是「务实台独工作者」。去年8月，赖清德在接受彭博社专访时则称，台湾已是一个主权独立的国家，名称是中华民国，不是中华人民共和国的一部分。中华民国与中华人民共和国互不隶属，不必另外宣布独立。

在台湾1月初总统大选前，中国国台办发言人陈斌华 1月10日警告，近8年来两岸关系急转直下、由和平发展变成紧张对立的事实证明，「所谓『蔡英文路线』就是台独路线、对抗路线、害台路线，是台湾兵凶战危、社会撕裂对立、民众利益受损的祸根乱源。赖清德声称将延续这样一条路线，就是要接着走谋独挑衅的邪路、对立对抗的老路，让台湾离和平、繁荣越来越远，离战争、衰退越来越近。」

本周五，中国民航局宣布启用靠近台湾离岛金门和马祖的两条航线。台湾交通部民航局对中国未经协商采取可能大幅升高飞安风险的「片面措施」表达严正抗议。

中国民航局周五还表示，福州长乐机场进离场空域将在5月16日，即台湾总统就职典礼四天前进行进一步「优化调整」。该机场距离最近的台湾离岛仅30公里。

政治分析家宋文迪对法新社表示，中国可能正试图借威吓来支持新航线扩张。宋文迪称，「中国正在下一盘大棋」，飞行活动的增加可能与南中国海问题有关。

下周一，美国与菲律宾将在南中国海展开「肩并肩」联合军事演习，预计持续至5月10日。宋文迪指出，这是美菲首次在菲律宾领海之外举行海上演习，地点「逐渐接近台湾海峡」。美菲还将在菲律宾南部演练夺岛。

宋文迪补充说，「通过增加在台湾附近的军事行动，北京可能试图阻止和阻碍台湾问题在安全领域的进一步国际化。」

台湾国防安全研究院所长欧锡富也认为，解放军机周六的活动目的是向国际传递信息。

欧锡富表示，这场「政治战将持续至5月20日，甚至更久」。

（法新社、德新社）

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

南中国海局势紧张 菲总统下令加强海上安全

菲律宾总统马科斯下令要求菲政府加强海上安全协调，以应对维护领土完整与和平所面对的“一系列严重挑战”。一段时间来，菲律宾和中国在南中国海地区围绕存在主权争端海域的矛盾冲突一再升级。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

今年9月以来，台湾军方和媒体频频发布消息称大陆军机飞入台湾防空识别区，甚至飞过海峡中线。台湾国防部最近曝光其中部分机型。

评论分析

德语媒体认为，肖尔茨在北京犯了与前任默克尔一样的错误

德语媒体：肖尔茨重蹈了默克尔覆辙

德语媒体《商报》指出，肖尔茨在北京犯了与前任默克尔一样的错误，过于以大型企业利益为导向，而不是为德国争取利益。德国网络编辑部发表评论写道， 为了防止中国过剩的光伏产品破坏欧洲市场，欧盟必须推出长期产业政策。