美菲军演在即 中国军机在台湾周边频繁活动

（德国之声中文网）在台湾新任总统赖清德5月20日就职典礼的整整一个月前，台湾国防部周六（4月20日）上午通报，自8时15分起，陆续侦获中国军机歼-16、运-8及无人机等各型主、辅战机，累计21架次出海活动，其中有17架中国军机逾越海峡中线及其延伸线，进入台湾北部、中部及西南空域，配合中国军舰执行「联合战备警巡」。

自今年1月被北京视为危险「分裂分子」的现任副总统赖清德赢得总统大选后，两岸的紧张局势不断升级。

台湾国防部周六发布新闻稿表示，台湾军方运用联合情监侦手段严密警戒，并检派任务机、舰与岸置飞弹系统应对。

北京不承认台湾海峡的分界线，几乎每天都派战机和军舰绕台。专家分析称，中国此举是一种「灰色地带骚扰」，虽不至于直接开战，但足以让台湾军方疲于奔命。

去年9月，解放军绕台战机创记录达到24小时内103架次，其中40架次越过海峡中线。

在民进党籍台湾总统蔡英文执政八年期间，由于她所领导的政府不承认中国的主权主张，两岸之间的紧张关系加剧。其副手赖清德过去对台独问题直言不讳，形容自己是「务实台独工作者」。去年8月，赖清德在接受彭博社专访时则称，台湾已是一个主权独立的国家，名称是中华民国，不是中华人民共和国的一部分。中华民国与中华人民共和国互不隶属，不必另外宣布独立。

在台湾1月初总统大选前，中国国台办发言人陈斌华 1月10日警告，近8年来两岸关系急转直下、由和平发展变成紧张对立的事实证明，「所谓『蔡英文路线』就是台独路线、对抗路线、害台路线，是台湾兵凶战危、社会撕裂对立、民众利益受损的祸根乱源。赖清德声称将延续这样一条路线，就是要接着走谋独挑衅的邪路、对立对抗的老路，让台湾离和平、繁荣越来越远，离战争、衰退越来越近。」

本周五，中国民航局宣布启用靠近台湾离岛金门和马祖的两条航线。台湾交通部民航局对中国未经协商采取可能大幅升高飞安风险的「片面措施」表达严正抗议。

中国民航局周五还表示，福州长乐机场进离场空域将在5月16日，即台湾总统就职典礼四天前进行进一步「优化调整」。该机场距离最近的台湾离岛仅30公里。

政治分析家宋文迪对法新社表示，中国可能正试图借威吓来支持新航线扩张。宋文迪称，「中国正在下一盘大棋」，飞行活动的增加可能与南中国海问题有关。

下周一，美国与菲律宾将在南中国海展开「肩并肩」联合军事演习，预计持续至5月10日。宋文迪指出，这是美菲首次在菲律宾领海之外举行海上演习，地点「逐渐接近台湾海峡」。美菲还将在菲律宾南部演练夺岛。

宋文迪补充说，「通过增加在台湾附近的军事行动，北京可能试图阻止和阻碍台湾问题在安全领域的进一步国际化。」

台湾国防安全研究院所长欧锡富也认为，解放军机周六的活动目的是向国际传递信息。

欧锡富表示，这场「政治战将持续至5月20日，甚至更久」。

（法新社、德新社）

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

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