美菲公布防務準則 小馬科斯：基地非進攻用途

（德國之聲中文網）菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週四（5月4日）結束對華盛頓為期4天的訪問之際，接受路透社訪問時，提及美菲兩國近72年防禦聯盟的協議更新。

路透社記者問及，若中國攻打台灣，美國是否可以在這些基地部署武器，對此小馬科斯未直接回應，但表示菲律賓於2014年與美國達成《強化防務合作協議》（EDCA） 時，原本的構想是為了改善災害應對措施，現在則延伸出了「額外的面向」。

小馬科斯稱，隨著台灣海峽緊張局勢升級，「在台灣的菲律賓國民安全將變得至關重要」。他表示，如果發生台灣遭到侵略這種「可怕的情況」，EDCA協議下的軍事站點對菲律賓來說將會是「有用」的。

此前，菲律賓新指定了4處軍事基地允許美國使用；路透社指出，此協議對菲律賓而言高度敏感，因為菲國一方面希望與美國的軍事關係更密切，一方面也不願引起中國疑慮。中國是菲律賓最大貿易夥伴。

小馬科斯表示，美國並未提議「要求菲律賓採取任何行動參與保衛台灣」。他說，在談及災難、撤僑問題時，此協議屬於「防禦或民防性質」。

菲律賓軍事基地將扮演何種角色？

隨著台海緊張局勢升級，加上南海的爭端未解，小馬科斯此行赴美被外界認為是尋求釐清美國的立場，特別是關於美國對菲律賓的防衛承諾。路透社指出，小馬科斯是10年來首度造訪白宮的菲律賓領袖，其政策走向與菲國前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）形成明顯差異；杜特爾特任內，與中國維持較密切的關係。

針對菲律賓的角色，中國外交部曾抨擊菲方允許美軍進入其軍事基地一事，會「讓菲律賓捲入台海衝突的漩渦」。

對此，小馬科斯4日在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說時表示，在中國外交部長秦剛先前訪問菲律賓的時候，他已向秦剛表明，EDCA協議下的基地目的不在於「進攻」用途。他說：「我告訴他、向他保證，不，這些軍事基地不是……用來攻擊或對任何人採取行動的，不是針對任何國家，不是中國，不是任何國家。」

小馬可斯補充道，將這些基地用來發起攻勢的行為，將超出美國與菲律賓討論過的範圍。他也澄清，美國從未提議「以EDCA基地作為進攻任何國家的集結地」。他說：「我們在這方面與美國步調一致，他們理解菲律賓的擔憂和產生這些擔憂的原因。」

美國明確定義協防菲律賓準則

美國國防部3日發布的一份「美菲雙邊防禦準則」，也明確規定了其承諾協防菲律賓的條約範圍。

這是美菲自1951年簽署《共同防禦條約》以來的首份具體準則，內容稱，若美菲其中一方的船隻、飛機、武裝部隊或海警隊船隻在南海遇襲，將可援引該條約進行相應措施。

此外，該準則還更新了對現代戰爭形式的定義，新增了「灰色地帶戰術」的項目，也將陸海空、太空和網絡空間等常規和非常規戰爭領域，都囊括其中。

該準則雖未直接提及中國，但「灰色地帶戰術」是中國近年常被各界指控採用的手法。

「灰色地帶」指戰爭與和平之間的模糊地帶，該戰術多以經濟、資訊攻擊及「準軍事」的手段，透過「溫水煮青蛙」的方式侵蝕對手較次要的利益，但長時間累積的成果卻足以改變戰爭雙方的地位與優劣勢 。

前菲律賓海軍副司令裘德‧王（Rommel Jude Ong）表示，這份準則意在警告中國，不要將菲律賓海岸警衛隊作為攻擊目標。中菲兩國的海警隊日前才爆發衝突，雙方船隻甚至險些相撞。

專注於戰略和安全問題的馬尼拉智庫「國家利益基金會」（Foundation for the National Interest）負責人阿馬多爾（Julio Amador）也認為，這份指導方針將「明顯讓中國消停一下」。

中國外交部發言人毛寧4日表示，南海局勢近日大致穩定，南海不應成為「域外勢力的狩獵場」，因此中方「反對任何國家以此為藉口插手南海問題，損害中方領土主權和海洋權益」。

（綜合報導）

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