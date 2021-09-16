 美英澳结盟 东盟各国反应不一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2021

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时政风云

美英澳结盟 东盟各国反应不一

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。

US Navy Flugzeugträger

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美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。

美英澳3国元首15日透过视频会议宣布成立新印太联盟「AUKUS」，美英将协助澳洲打造核动力潜艇。而这样的合作为何会引来法国的不满？一位澳洲分析人士对DW表示，新联盟显然是为了抗衡中国，但目前还称不上“东方北约”。另一位英美外交问题专家则指出，参与新联盟的美英澳三国各有其动机。

拜登入主白宫9个月之后，美中关系仍处在进退两难的尴尬状态，对话通道也似乎随时可能断裂。《南德意志报》评述道，拜登迟迟拿不出明确的对华战略，让北京方面甚至都开始怀念起特朗普来。《每日镜报》则分析指出，美英澳三国建立AUKUS联盟，背后虽有重要的战略考量，但也存在风险。

AUKUS美英澳三国联盟持续引起国际争议。法国说自己感觉「被捅了一刀」，欧盟也说没有被咨询。

（德国之声中文网）菲律宾对美英澳三国共组军事同盟表示赞赏，并期望此举能够促成印太地区的军事均衡。被称为AUKUS的美英澳三国安全协定将协助澳大利亚获取核动力潜艇技术，以应对中国日益增强的影响力。

菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin）周二发表声明称，“近邻提升军事实力，有助于区域恢复势力平衡而不是破坏稳定。”洛钦表示，只要本区域没有真正部署核武器，美英澳三方联盟就没有违反1995年签订的《东南亚无核武器条约》。

值得注意的是，洛钦的此番表态同此前印度尼西元和马来西亚的立场截然不同。印度尼西亚外交部上周五对澳大利亚的决定做出审慎回应，并表示“印尼对该地区持续不断的军备竞赛和势力范围争夺深表忧虑。”

印尼外交部呼吁澳大利亚继续为维护该地区的和平稳定做出贡献。澳大利亚总理莫里森周五接受ABC广播电台采访时表示，他已向印尼官方通报了澳大利亚添置核动力潜艇的计划，并表示他将在近期内同印尼总统维多多举行会谈。

Teodoro Locsin Jr. Außenminister Philippinen

菲律宾外长洛钦：澳大利亚加强军力有助于该地区实现军事均衡。

南中国海是东南亚地区的重要安全隐患。美国及其盟友频繁在这一海域举行演习，以捍卫“航海自由”，而中国方面则对此强烈不满，并谴责这是侵犯其领海主权的行为。中国对南中国海大部分区域提出的主权索求，是中国同菲律宾及越南等邻国紧张关系的根源。中国数百艘“武装”|渔船进入菲律宾专属经济海域，曾导致马尼拉和北京的外交纠纷。

周二，菲律宾外长在其声明中表示：“一个近邻和东盟盟友的军事实力提到提升后，该地区受到威胁或现状受到破坏时，就可以在第一时间做出反应。”不过，洛钦并没有明确说明威胁来自何处。

(综合报道)

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