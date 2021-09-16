美英澳结盟 东盟各国反应不一

（德国之声中文网）菲律宾对美英澳三国共组军事同盟表示赞赏，并期望此举能够促成印太地区的军事均衡。被称为AUKUS的美英澳三国安全协定将协助澳大利亚获取核动力潜艇技术，以应对中国日益增强的影响力。

菲律宾外长洛钦（Teodoro Locsin）周二发表声明称，“近邻提升军事实力，有助于区域恢复势力平衡而不是破坏稳定。”洛钦表示，只要本区域没有真正部署核武器，美英澳三方联盟就没有违反1995年签订的《东南亚无核武器条约》。

值得注意的是，洛钦的此番表态同此前印度尼西元和马来西亚的立场截然不同。印度尼西亚外交部上周五对澳大利亚的决定做出审慎回应，并表示“印尼对该地区持续不断的军备竞赛和势力范围争夺深表忧虑。”

印尼外交部呼吁澳大利亚继续为维护该地区的和平稳定做出贡献。澳大利亚总理莫里森周五接受ABC广播电台采访时表示，他已向印尼官方通报了澳大利亚添置核动力潜艇的计划，并表示他将在近期内同印尼总统维多多举行会谈。

南中国海是东南亚地区的重要安全隐患。美国及其盟友频繁在这一海域举行演习，以捍卫“航海自由”，而中国方面则对此强烈不满，并谴责这是侵犯其领海主权的行为。中国对南中国海大部分区域提出的主权索求，是中国同菲律宾及越南等邻国紧张关系的根源。中国数百艘“武装”|渔船进入菲律宾专属经济海域，曾导致马尼拉和北京的外交纠纷。

周二，菲律宾外长在其声明中表示：“一个近邻和东盟盟友的军事实力提到提升后，该地区受到威胁或现状受到破坏时，就可以在第一时间做出反应。”不过，洛钦并没有明确说明威胁来自何处。

(综合报道)

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