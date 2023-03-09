美英澳最昂贵潜艇项目直指中国

（德国之声中文网）本周一（3月13日）美、英、澳三国领导人按计划在加州圣地亚哥的一个美国潜艇上会晤，宣布被称作AUKUS的潜艇项目的细节。这个现代国防史上耗资最大的潜艇项目在2021年9月宣布时，曾引起法国的不满，此前，法国同澳大利亚就潜艇升级签署了价值高达660亿欧元的协定，随着AUKUS的诞生，法澳协定随即泡汤。

据德国《商报》的报道，AUKUS的第一阶段里，澳洲向美国购买3艘可承载132名水兵的弗吉尼亚级潜艇，如有需求，再增购两艘。每艘潜艇售价约30亿美元，2032年交货。澳洲潜艇士兵目前已在美国受训。第二阶段，英国负责设计包含大量美国技术的SSN潜艇，2040年交货。第三阶段，澳洲在国内自行制造SSN潜艇。报道称，该潜艇由核动力推动，但不配备核武器。《商报》指出，将核动力系统的技术转让给澳大利亚，尚需要美国国会以及英国议会的批准。

SSN潜艇

美国：AUKUS构成潜艇"港口"

路透社评论指出，中国反对向澳大利亚转让核技术，称AUKUS是冷战思维的产物。中国外交部发言人毛宁上周四（3月9日）在例行记者会上表示，"三国合作构成严重核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，刺激军备竞赛，破坏亚太地区和平稳定，受到地区国家和国际社会的普遍质疑和反对"。

国际舆论一致认为，AUKUS的宗旨是为澳大利亚潜艇更新换代，配备核动力，以对抗中国不断增强的军事实力，制衡北京对台湾施压。美国海军部长德特洛（Carlos del Toro）对"战略新闻"表示，长期看，澳大利亚会成为美国在中国附近最重要的基地，而AUKUS构成潜艇"港口"，"从这里美国海军将能监控整个亚太地区水下活动的全貌"。

根据《外交政策》杂志，中国目前拥有79艘潜艇，其数量居世界之冠。澳洲则迄今没有核动力潜艇，而AUKUS将改变这一状况。核动力的优势在于，潜艇几乎可以在水下停留任意长的时间，浮出水面是为获取新的食品。澳大利亚获得的新潜艇可以发射巡航导弹。

澳洲将获得部分制造潜艇能力

周日（3月12日）澳大利亚总理会晤英国首相苏纳克之后对记者说，已就AUKUS项目知会亚洲邻国，"我已同地区其它国家领导人谈及该事，解释我们的立场，效果不错，对方理解我们这样做的原委。"

2021年AUKUS成立时，美国和英国宣布将与澳大利亚分享核潜艇技术，这让许多东南亚国家深感震惊。位于佩斯的智库美亚中心执行主任弗莱克（Gordon Flake）表示，现在澳大利亚政府主动向邻国解释是正确的，"东南亚国家最初对该项目的一个误解是，没有弄清核动力潜艇同配备核武潜艇之间的区别。这些忧虑现已不复存在。"

面对国内，澳大利亚首相阿尔巴尼斯承受着巨大压力，尽管如此，他希望能够告诉民众该国有财政能力完成这项史上最昂贵的项目。阿尔巴尼斯说，该项目事关就业，包括制造业，特别是澳大利亚西部将是该项目最大受益者，理由是，澳大利亚只向美国购买第一批潜艇，在AUKUS后期阶段，将产生一个由英国负责设计的合作潜艇项目。当地媒体周一（3月13日）报道，根据澳大利亚政府的模型预估，今后30年内，该合作项目创造20000个就业位置，其中8500个位置源于潜艇制造领域。

不过，澳大利亚国立大学战略与国防研究中心主任傅立林（Stephan Frühlin）表示，澳大利亚现有的柯林斯级潜艇大部分都是"澳大利亚制造"，但这在AUKUS核潜艇却是做不到的，"很大一部分将在国外生产制造"。

（综合报道）

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