 美英法吁中国交代病毒源头 俄力挺北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

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时政风云

美英法吁中国交代病毒源头 俄力挺北京

以美国为首的西方大国对新冠病毒的源头有许多质疑。美国也表示着手展开调查，了解病毒是否自武汉实验室泄露。不过俄罗斯总统普京却站在中国政府这边，指控这些说法是抹黑。

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/Photoshot)

根据新华网报导，习近平强调，中俄应携手合作，共同维护全球公共卫生安全。

(德国之声中文网) 中国政府对病毒来源到底有没有说实话? 这是许多西方大国目前最想知道的问题。

美国总统特朗普这几周来一直在批评中国。他的论点似乎也在七大工业国组织领导人视频会议上获得部份国家的支持。

英国外交大臣拉布代替养病的首相约翰逊出席，他告诉记者，跟中国相处不可能 「一切照旧」。

他说:「我们将不得不提出一些困难的问题，像是病毒是怎么来的? 为何不能早点阻止疫情。」

法国总统马克龙则警告，不要 「天真 」地以为中国已经把疫情处理得很好。他在接受《金融时报》采访时说:「显然有些事情已经发生了，但是我们不知道。」

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剑桥大学发表的一份最新研究指出，新冠病毒的较原始版本毒株在美国和澳洲更为常见。但这是否能证明新冠肺炎非源自武汉？研究人员表示，病毒来源研究是“烫手山芋”，而该报告并无法针对病毒起源给出明确答案。 (11.04.2020)

尽管所有的证据都显示，去年12月，中国武汉出现了第一个新冠病毒感染病例，但中国官方最新频频对病毒的来源提出质疑。中国外交官甚至宣称， 可能是美国军方人员去年将病毒带到了武汉。对此德语媒体发表了评论。 (16.03.2020)

在中国的新冠病毒疫情得到进一步控制之时，中美就这一病毒来源的问题陷入了口水战。在官方表态和社会舆论导向的组合之下，“新冠病毒来自美国”的这种说法，在中国毫不缺乏支持者。 (14.03.2020)

新型冠状病毒疫情爆发以来，科学界对病毒确切来源尚未得出结论。因此，与此有关的猜测和传言一直没有平息，一些矛盾的说法引起公众更多怀疑。近日一批国际学者联署发声，谴责各种阴谋论。 (20.02.2020)

对于美国福克斯新闻援引有关消息源报道称，新冠病毒是从实验室泄露的。中国外交部16日在例行记者会上说这是一个「科学问题」。

中国外交发言人赵立坚说:「我们始终认为，这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。

他强调，「世卫组织负责人多次没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓『实验室泄露』等说法毫无科学依据。」

根据美国《华盛顿邮报》和福克斯新闻报导，越来越多人怀疑这种病毒实际上是从武汉一个研究蝙蝠的实验室所泄露出来。报导提到，该实验室也是2003年SARS冠状病毒爆发的罪魁祸首。不过两家媒体都没有表示病毒是遭到故意传播的。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，中国应该提高实验室情况的透明度。他告诉福克斯新闻:「我们正在做一个全面的调查，能做的一切都在做，以了解这种病毒是如何泄漏的，跑到世界上来，造成了这么多的悲剧、这么多的死亡。」

普京力挺习近平

根据新华网报导，中国国家主席习近平16日晚间与俄罗斯总统普京通电话 。报导引用习近平的话说:「将疫情政治化、标签化，不利于国际合作。」

新闻也提到普京对病毒起源的看法和立场，「一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)

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