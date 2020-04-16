美英法吁中国交代病毒源头 俄力挺北京

(德国之声中文网) 中国政府对病毒来源到底有没有说实话? 这是许多西方大国目前最想知道的问题。

美国总统特朗普这几周来一直在批评中国。他的论点似乎也在七大工业国组织领导人视频会议上获得部份国家的支持。

英国外交大臣拉布代替养病的首相约翰逊出席，他告诉记者，跟中国相处不可能 「一切照旧」。

他说:「我们将不得不提出一些困难的问题，像是病毒是怎么来的? 为何不能早点阻止疫情。」

法国总统马克龙则警告，不要 「天真 」地以为中国已经把疫情处理得很好。他在接受《金融时报》采访时说:「显然有些事情已经发生了，但是我们不知道。」

对于美国福克斯新闻援引有关消息源报道称，新冠病毒是从实验室泄露的。中国外交部16日在例行记者会上说这是一个「科学问题」。

中国外交发言人赵立坚说:「我们始终认为，这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。

他强调，「世卫组织负责人多次没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓『实验室泄露』等说法毫无科学依据。」

根据美国《华盛顿邮报》和福克斯新闻报导，越来越多人怀疑这种病毒实际上是从武汉一个研究蝙蝠的实验室所泄露出来。报导提到，该实验室也是2003年SARS冠状病毒爆发的罪魁祸首。不过两家媒体都没有表示病毒是遭到故意传播的。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，中国应该提高实验室情况的透明度。他告诉福克斯新闻:「我们正在做一个全面的调查，能做的一切都在做，以了解这种病毒是如何泄漏的，跑到世界上来，造成了这么多的悲剧、这么多的死亡。」

普京力挺习近平

根据新华网报导，中国国家主席习近平16日晚间与俄罗斯总统普京通电话 。报导引用习近平的话说:「将疫情政治化、标签化，不利于国际合作。」

新闻也提到普京对病毒起源的看法和立场，「一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)