美英德批新疆人权状况 中驳斥强迫劳动

(德国之声中文网) 美国丶德国和英国12日主办了一个针对中国在新疆迫害维吾尔人议题的虚拟会议，会议上美国驻联合国大使格林菲尔德 (Linda Thomas-Greenfield) 直言，国际社会将继续站出来针对新疆的人权议题发言，直到中国政府停止其反人类罪的行为和对新疆维吾尔族和其他少数民族的种族灭绝行为。

活动的主办国称，约有50个国家参加了这次活动。西方国家和人权团体指责新疆当局在再教育营中拘留和折磨维吾尔人和其他少数民族。北京否认了这些指控，并将这些再教育营描述为打击宗教极端主义的职业培训的设施。美国驻联大使在会议发言时直言：「在新疆，人们正在遭受酷刑。妇女被强迫绝育。」

大赦国际秘书长卡拉马德 (Agnes Callamard) 告诉记者，目前估计有100万维吾尔人和以穆斯林为主的少数民族被中国政府任意拘押。在上周给联合国会员国的一份说明中，中国的联合国代表团拒绝了这些指控，称其为「谎言和虚假指控」，并指责组织者执意挑起与中国的对抗。

虽然中国敦促各国不要参加这一反华活动，但一位中国外交官在活动上发言表示：「中国在新疆问题上没有什么可隐瞒的。新疆始终是开放的。我们欢迎大家访问新疆，但我们反对任何基于谎言和有罪推定的调查。」

「德美英面临大规模中国威胁」

12日的虚拟活动由德国丶美国和英国组织，并由加拿大丶澳大利亚丶新西兰和其他几个欧洲国家共同赞助。德国的联合国大使豪斯根 (Christoph Heusgen) 在活动上说，赞助该活动的国家面临着「大规模的中国威胁」，但没有详细说明是哪种威胁。

美国驻联合国大使格林菲尔德 (Linda Thomas-Greenfield) 直言，国际社会将继续站出来针对新疆的人权议题发言，直到中国政府停止其反人类罪的行为和对新疆维吾尔族和其他少数民族的种族灭绝行为。

英国联合国大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 将新疆的情况描述为「我们这个时代最严重的人权危机之一」，并补充说现有的证据表明了中国政府对特定民族群体的镇压计划。 她呼吁中国允许联合国人权负责人巴切莱特 (Michelle Bachelet) 立即丶有意义和不受限制地造访新疆。

人权观察执行主任罗斯 (Kenneth Roth) 称，巴切莱特没有参加这次活动。他在活动中说：「我确信她很忙。你知道我们都很忙。但我有一个类似的全球任务，即捍卫人权，我想不出有什么比今天参加你们的活动更重要的事情了。」

联合国人权办公室副发言人沙姆达萨尼 (Ravina Shamdasani) 说，巴切莱特对新疆的人权状况表示严重关切并正在寻求方法造访新疆。她说：「高级专员继续与中国当局就这种访问的方式进行接触。」她补充说，巴切莱特的办公室会 「继续收集和分析相关信息，并密切关注局势」。

美国多线锁定中国

同日，美国国务院发布了年度国际宗教自由报告，对中国和其他一些国家压制宗教自由的行为进行了抨击。美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 抨击中国严格限制其公民自由礼拜的权利，并宣布对一名被美国指责为迫害法轮功教派成员的前中国高级官员实施旅行禁令。

布林肯在公布2020年报告时对记者说：「中国广泛地将宗教言论定为犯罪，并继续对维吾尔族穆斯林和其他宗教及少数民族成员犯下反人类罪和种族灭绝罪。」

此外，美国气候特使克里12日也在出席众议院外交事务委员会听证会时，向国会议员表示，拜登政府正在考虑对中国在生产太阳能电池板和可再生能源零件时据称使用强迫劳动的行为进行制裁。

克里的这番言论主要是试图化解共和党议员反对美国总统拜登推动的美国经济进行气候友好型改造的主要论述。世界上用于太阳能电池板光伏电池的多晶硅大部分来自新疆，而国际社会与人权组织过去几年不断批评中国在新疆大规模镇压与迫害维吾尔人与其他少数民族。中国外交部上个月称这些指控是「反华势力编造的谎言和虚假信息」。

共和党议员称中国制造的可再生能源零件可能存有危害人权的状况，并提到中国是世界上最大的化石燃料污染排放国。该委员会中的资深共和党议员麦考尔 (Michael McCaul) 表示：「你怎么能向我们保证来自中国的强迫劳动永远不会成为美国解决气候变迁方案的一部分？在我们说话的时候，那里正在发生种族灭绝。」

克里告诉麦考尔，他提出这个疑问是「完全正确的」。克里说，各界认为太阳能电池板可能在某些情况下是由强迫劳动产生的。克里指出，美国政府正在评估是否将这些产品加入美国制裁新疆出口物品的清单中。他说，他不知道政府在这方面的工作进展如何。国务院没有立即做出回应。

中国:新疆没有强迫劳动

中国外交部发言人华春莹12日在例行记者会上被问到相关问题时重申，所谓新疆存在强迫劳动纯粹是一个弥天大谎。她说：「前一阶段个别西方国家和反华势力大肆炒作『新疆棉花种植业强迫劳动』的噪音言犹在耳，现在他们又把黑手伸向了太阳能产业。新疆的棉花是雪白的，太阳能是清洁的，但是美西方一些人炒作这些话题的用心是黑暗的丶肮脏的。」

她批评，美国的目的就是要炮制「强迫劳动」的谎言，在新疆搞」强制产业脱钩」丶搞「强迫失业」，想尽一切办法来打压中国的特定企业和产业，服务他们祸乱新疆丶搞乱新疆，从而遏制中国的险恶阴谋。

她强调：「新疆没有『强迫劳动』，只有自愿就业丶自主择业。新疆包括少数民族在内的各族务工人员根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿原则，与有关企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准。任何妄图打压新疆经济社会发展，破坏新疆繁荣稳定，进而遏制中国的阴谋，都是绝对不可能得逞的。」

(美联社、路透社)

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