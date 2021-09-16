美英助澳开发核潜艇 三国成立新印太联盟

（德国之声中文网）继四方安全会谈（QUAD）之后，又一个跨国印太联盟成立了。美国总统拜登、澳洲总理莫里森及英国首相约翰逊週三（9月15日）共同宣布，3国将成立新的印太安全联盟「AUKUS」。该联盟将允许3国进行更深入的国防合作，而英美两国的首要任务，便是协助澳洲开发核动力潜艇。

拜登表示，3国都认知到确保印太地区长期和平及稳定的重要性，而新联盟的成立也反映了美国在欧洲的主要盟友将逐渐在印太地区发挥更广泛的作用。

3国元首皆未提及中国，但一名美国高阶官员告诉路透社，此举代表华盛顿及其盟友正寻找方法来反击中国日益增长的力量和影响力。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇针对这个新联盟表示，各国「不应建立针对或损害第三方利益的排他性集团，他们应摒弃冷战思维和意识形态偏见。」

在宣布组建美英澳的「AUKUS」联盟后，9月24日，由澳洲、印度、日本与美国组成的QUAD也将于白宮展开首次四国领导人线下峰会。

澳洲核潜艇计划

「AUKUS」联盟成立背后，美英帮助澳洲打造核潜艇的计划引起外界关注。这是一次具指标性意义的合作，因为美国过去只有在1958年曾向英国分享过一次核能推进的技术。不过，美国官员强调，这次合作不涉及向澳洲提供核武器，这些潜艇也不会部署核武器，但可以令澳洲潜艇运作更长时间，并能威慑整个印太地区。

莫里森也说，澳洲将在潜艇建造上与美英密切合作，但澳洲并不会进行核武发展，与美英在核子动力技术的资讯共享也仅限于开发核潜艇。未来美英澳将启动一项为期18个月的计划，在南澳的阿德莱德（Adelaide）建造新潜艇，帮助澳洲有效部署核动力潜艇。

路透社报导，目前3国已同意在人工智能及水下防御能力等领域共享信息。而未来「AUKUS」的合作也将包括量子技术等项目。

被摒弃的法国

然而值得注意的是，法国恐怕不乐见3国在核潜艇项目上的合作。2016年，澳洲曾与法国达成一笔900亿澳元（约660亿美元）的潜艇交易，本来澳洲政府计划透过由法国海军集团建造的12艘先进攻击型潜艇来取代该国老旧的柯林斯级潜艇舰队，然而计划碰上时程延宕、预算增加等因素，使这笔被澳媒称为「澳洲史上最大国防合约」的交易遇到许多障碍。

6月时，法国总统马克龙曾表示，他对这笔交易有着「全面且完整」的承诺。但当时另一名澳洲高阶国防官员表示，澳洲正在积极考虑其他选择。

路透社报导，核潜艇合作可能将正式取代澳洲与法国的潜艇交易。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）与国防部长帕利（Florence Parly）在一份联合声明中说：「在我们于印太地区面临前所未有的挑战时，美国选择将法国这样的欧洲盟友从与澳洲的结构性伙伴关系中推开......这显示了一种缺乏一致性的做法，法国只能承认，并感到遗憾。」

（综合报导）

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