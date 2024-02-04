 美英再次联手打击胡塞武装 中东火药桶压制得住吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2024

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时政风云

美英再次联手打击胡塞武装 中东火药桶压制得住吗？

在加沙战争的背景下，美国加大对亲伊朗武装势力的打击力度，希望以此压制住中东这个火药桶。周六夜至周日，美国联合英国再次对也门的胡塞武装发动空袭。

Zypern | Start eines UK Kampflugzeugs zu einem Militärschlag gegen Huthi-Miliz

英国国防部提供的图片（2024年2月3日），英美联手对胡塞武装再次进行打击

（德国之声中文网）在多国的支持下，美英袭击了也门胡塞武装在13个地点的36个目标。美国国防部在华盛顿宣布了这一消息。

就在前一天，美国对伊拉克和叙利亚的多个目标进行了打击，这些武装组织与胡塞武装一样与伊朗结盟。就在不久前，这些武装组织对美国位于约旦的基地发动无人机袭击，三名美国士兵死亡。接下来的周一（2月5日），在俄罗斯的推动下，联合国安理会将对美军进行的报复性打击进行磋商。莫斯科指责华盛顿故意激化中东冲突。

胡塞武装：将以暴制暴

这些武装组织支持极端伊斯兰恐怖组织哈马斯。自加沙战争近四个月前爆发以来，也门胡塞武装不断对红海上被指称与以色列有关联的商船发动袭击。而美国及其盟国的目标则是，削弱胡塞武装的军事能力，以保护这一重要的世界贸易航线。英国国防大臣沙普斯表示，此次再次打击胡塞武装并非旨在激化局势，而是为保护无辜的生命以及捍卫船只的航行自由。

胡塞武装则宣称将继续在红海的袭击。该组织一位代表表示，将"以激化回应激化"。与此同时，周日早晨，美军再次对胡塞武装进行打击。美军称，胡塞武装正准备向红海船只发射一枚反舰导弹，从而对该地区的美军舰只构成直接威胁。

伊朗严厉谴责美国及其盟国对胡塞武装的打击，称这只会加剧地区紧张。胡塞武装受到伊朗的支持。

消息：哈马斯在考虑停火建议

另据德新社报道，一项由美国、埃及和卡塔尔不久前在巴黎达成的建议，据称已获得以色列谈判代表的认可。该建议包括逐步释放以色列人质，作为回报，将实行较长时间的停火以及释放巴勒斯坦囚犯。

一名哈马斯代表周六至周日夜间在贝鲁特向德新社表示，正在磋商该建议，会很快公布哈马斯的立场。这名代表还表示，不停火就不会释放人质。

目前尚有130余名以色列人质在哈马斯控制下。人质家属指责总理内塔尼亚胡更在乎自己的政治生存，而不是致力于人质的释放。内塔尼亚胡与极右翼政党联合执政，后者威胁，如果内塔尼亚胡对哈马斯作出让步，将让执政联盟破裂。

（德新社）

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