美芯片禁令对中国人工智能发展影响有限

（德国之声中文网）出口限令使Nvidia和AMD在中国市场的业务受到了限制，而上述两家企业的芯片早已是人口智能行业的标准设备。不过，为了绕开美国政府的规定，Nvidia专门为中国市场研发了运行速度较慢的芯片。行业专家对路透社表示，同该企业运行最快的芯片产品相比，今年三月Nvidia出品的最新产品H800处理一些人工智能任务时的运行速度可能会慢大约10%至30%，而运营成本则会翻番。



但即便是运行速度相对较慢的Nvidia芯片，仍能给中国企业带来技术上的改善。中国最大的科技企业腾讯今年四月曾表示，借助H800芯片，有可能会将其人工智能系统的培训时间，从原来的11天缩减至四天。上海咨询公司86Research的 Charlie Chai表示："我们接触过的一些人工智能企业都认为，这种特供芯片虽有缺点，但缺点在可接受范围内。"美国政府与企业间的捉迷藏行为恰恰说明，在如何限制中国高科技领域发展和维护美国企业利益的问题上，美国正面临严峻的挑战。

美国在制定相关战略时也必须要避免出现这样的场面，即中国全面放弃使用美国芯片，而对中国本土芯片研发付出更多的努力。

一位同美国监管部门进行过私下讨论的芯片行业高管表示："他们面临的挑战是找到一个合适的临界点，既不能立即毁掉一切，又要长远削弱中国的高科技能力。"

美国的出口限制包括两个部分，其一是对芯片精准数字计算能力的上限做出规定。来自芯片工业的消息来源称，这一措施非常有效，因为它可以限制相关芯片被用于有军事目的的超级计算机。

但精准计算能力对人工智能并不是那么重要，对于处理语言模型等人工智能来说，芯片能够处理数据的数量更为重要。Nvidia公司已经开始向腾讯、阿里巴巴以及百度等中国高科技企业出售H800芯片用于人工智能的研发，但目前尚未开始大量供货。

美国出口管制的第二部分则涉及芯片间的数据传输速度，这一点对人工智能至关重要。例如ChatGPT涉及到的技术错综复杂，一个芯片根本无法胜任，而是需要数千个芯片的相互交流及协作。Nvidia并没有对外公布特供中国H800芯片的技术数据，但路透社获取的文件显示，这款芯片的芯片间互联带宽为400GB/s, 同其带宽最高的旗舰产品H100相比，速度慢了一半还多。



对中国特供芯片的带宽比美国先进芯片慢一倍，这就意味着芯片完成一项人工智能训练所需的时间将是美国所需时间的两倍。一位要求匿名的业内认为表示，虽然花费的时间更长，但最终还是可以完成任务。"也就是说，你必须要花费两千万美元，而不是一千万美元来完成训练。这当然不是件好事，但这是否意味着阿里巴巴或百度就无法去做人工智能训练了呢？当然不是。"

（综合报道）

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