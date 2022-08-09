美船舰请求停靠所罗门加油 遭闭门羹回应

（德国之声中文网）最近一艘执行防止非法捕鱼跨国任务的美国海岸防卫队巡逻舰无法获得在所罗门群岛预定靠港的许可，此事件发生之际，人们担忧着中国给所罗门带来的影响。

檀香山海岸防卫队办公室说，美国巡逻舰奥利弗·亨利号参加了「岛主行动」（Operation Island Chief），监测太平洋地区的捕鱼活动。该行动于周五结束，当时它试图按计划在所罗门群岛的瓜达尔卡纳尔岛（Guadalcanal Island）停靠，以补充燃料和补给品。

改停靠巴布亚新几内亚

然而，所罗门群岛政府没有对该船的外交停留许可作出回应，因此奥利弗·亨利号改道前往巴布亚新几内亚。海岸警卫队表示，巡逻舰在星期二抵达巴布亚新几内亚的莫尔兹比港（Port Moresby）。

海岸防卫队中尉卡姆（Kristin Kam）表示，在被拒绝停靠港口后，美国国务院已经联系了所罗门群岛政府，他们「希望今后的美国船只都能获得停留许可」。海岸防卫队强调，它尊重其外国伙伴的主权，并期待着未来与所罗门群岛的交流。

英船舰也遭拒绝

同样参加「岛主行动」的英国史佩舰也被拒绝在所罗门靠港， 英国皇家海军没有对此做出评论。皇家海军在一份电子邮件声明中说：「舰艇的计划会经过审视调整，改变计划是常规做法。」声明强调：「出于行动安全的考量，我们不会讨论细节。皇家海军希望在未来访问所罗门群岛。」

在「岛主行动」中，美国、澳大利亚、英国和新西兰借着空中和水面巡逻，为参加行动的太平洋岛国提供支持，其中也包括所罗门群岛。

中国展现影响力引担忧

近期，中国一直试图扩大其在太平洋地区的存在和影响。在所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）与中国签署了新的安全条约后，引起了邻国纽奥、美国和其他国家的戒心。

该协定有可能让中国得以在距离澳大利亚2000公里的范围内建立海军基地，这引起人们的担忧。到时候，中国的军事存在将不仅处于澳大利亚和新西兰的门口，而且与拥有主要军事基地的美国领土关岛非常接近。不过，所罗门群岛和中国都否认协议将允许中国在南太平洋的军事部署。

美官员遭冷落？

8月稍早，索加瓦雷缺席了瓜达尔卡纳尔岛战役（Battle of Guadalcanal）80周年的纪念活动。这是第二次世界大战中的一场关键战役，美国和其他盟军在这场战役中从日本帝国手中夺取了对该群岛的控制权。

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）的父亲在瓜达尔卡纳尔岛战役中受伤，出席了该活动的她表示，索加瓦雷的缺席是「错过了一个真正的机会」。

索国媒体质疑，谢尔曼似乎在索罗门受到「冷落」。但索加瓦雷透过《索罗门星报》发声明否认冷落谢尔曼，强调在为期三天的纪念活动中，政府的部长级代表都有出席。

美国参议员布蕾波恩（Marsha Blackburn）本周在所罗门群岛会见了索加瓦雷，会后她在推特表示：「美国应加快在所罗门群岛建立大使馆，以增加我们在该地区的存在。」她也在个人网站发文称，对所罗门群岛、斐济和巴布亚新几内亚的访问是「展示美国对该地区的承诺和扩大战略关系的一个重要步骤」。

（美联社等）

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