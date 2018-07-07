美舰穿越台湾海峡 时机微妙

(德国之声中文网) 美国海军太平洋舰队发言人布朗上校(Charlie Brown)对路透社证实，确有两艘美军舰只"例行穿越了台湾海峡之国际水域"，"美国海军在南中国海与东中国海之间的台湾海峡穿行，已经进行了很多年。"

不愿具名的美国官员则透露，两艘军舰分别为"马斯廷号"和"班福特号"驱逐舰。

周六的早些时候，台湾国防部发布消息，两艘舰只当天早间由台湾南部海域经台湾海峡向东北方向航行，并强调这一行为符合相关的法规。台湾总统府则表示，台湾重视台海及区域的和平稳定，将持续努力维持两岸现状。

美国与台湾并无官方外交关系，但是根据《与台湾关系法》，美国应当协助台湾自卫。同时，台湾的军备也主要购自美国。而在北京眼中，台湾问题则是中美关系里的最敏感议题。官方背景的《环球时报》周日引述一匿名军事专家称，台湾问题正处于敏感时期，美国"大摇大摆，大模大样派军舰通过，刺激了台湾海峡的紧张局势"。中国大陆国台办主任刘结一则在周日的海峡两岸青年发展论坛上表示，中国"坚决反对任何危害我们国家利益的事情"，并且认为最近美国一直在打"台湾牌"，认为美国的做法"害台湾同胞的利益、伤害全体中国人民的利益，当然也应该受到两岸同胞的共同反对"。

班福特号驱逐舰曾经在2016年8月访问青岛港

2007年，美军"小鹰号"航母访问香港遭中方拒绝后，曾经穿越台湾海峡返回位于日本的基地。而在去年，中国海军"辽宁号"航母在穿越台湾海峡时，美军驱逐舰也一度驶入海峡进行跟踪。除此之外，美国军舰通常不进入台湾海峡。

近年来，中国军队多次在台湾附近海域进行海空演练。就在6月下旬，中国海军编队进行了为期一周的绕台航行实战化训练。中国海军方面证实，演练期间，编队一直在台湾防空识别区内。

目前，中美双边关系正受到贸易冲突等众多问题的困扰，因此美军舰艇此次穿越台海的时机就显得十分微妙。就在今年6月，美国方面就已经释出消息称，正在考虑派遣军舰穿越台湾海峡；还透露曾有计划派遣航母执行穿越，但最终因担心激怒中国而作罢。稍早前，美国国会批准了《台湾旅行法》，允许美国官员访问台湾，也激起了北京方面的强烈反应。

曾经在奥巴马麾下担任助理国务卿的邓志强(Abraham Denmark)认为，美军舰艇穿越台海，旨在宣示"美国将继续支持台湾，同时也有意继续在中国周边海域行使其海洋权利"。

文山/李鱼/(路透社、法新社等)