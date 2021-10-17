美舰穿越台湾海峡 北京批滋事挑衅

（德国之声中文网）美国海军第七舰队证实，阿利·勃克级导弹驱逐舰米利厄斯号(USS Milius)依国际法例行通过台湾海峡国际水域。美军周二称，这一行动显示"美国对自由开放的印太地区所作的承诺"，美军在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。

台湾国防部当天也表示，"美舰一艘"航经台湾海峽由南向北行驶；美舰通过台湾海峡北驶期間，国军全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

据国际专家统计，这是今年以来美国军舰第11次穿越台湾海峡。美国与其盟国的军舰定期在台湾海峡水域进行巡航，演习，一再引起北京的愤怒。就在10月15日，美国"杜威"号导弹驱逐舰、加拿大"温尼伯"号护卫舰过航台湾海峡。

中国央视报道，东部战区新闻发言人施毅陆军大校周二表示，美"米利厄斯"号导弹驱逐舰过航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒。他称，美方此举制造安全风险，破坏地区稳定，战区部队将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

在当天的中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚在回应相关提问时说，"美国军舰近来多次打着'航行自由'的幌子，在台湾海峡炫耀实力，滋事挑衅。这不是对什么'自由开放的承诺'，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏。国际社会看得清清楚楚。"他强调："中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。美方应立即纠正错误，停止寻衅滋事、越线玩火，多为地区和平与稳定发挥建设性作用。"

（法新社、路透社）

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