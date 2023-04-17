 美舰法舰分别通过台海 中方反应区别明显 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

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时政风云

美舰法舰分别通过台海 中方反应区别明显

美国海军“米利厄斯号”驱逐舰4月16日通过了台湾海峡，中国军方在次日表示抗议，指责美军“公开炒作”。不过，就在一周前中国军队大规模围台军演期间，法国海军一艘护卫舰穿越台湾海峡却没有引发中方任何公开不满。

米利厄斯号驱逐舰4月10日位处南中国海

米利厄斯号驱逐舰4月10日位处南中国海

（德国之声中文网）美国海军第七舰队表示，"米利厄斯号"驱逐舰4月16日通过台湾海峡是"例行航行"，其使用的航道"没有涉及任何国家的领海"。

这也是一星期前中国军队围绕台湾进行大规模军演后，美军舰艇首次穿行台湾海峡。中方的大规模军演是对此前美国国会众议长麦卡锡在加州会晤过境的蔡英文的"严重警告"。

在"米利厄斯号"通过台湾海峡后，中国东部战区发言人施毅指责美方"公开炒作"。他在4月17日发表声明说："中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。"

与“牧月号”同型号的法国海军“雪月号”护卫舰

与“牧月号”同型号的法国海军“雪月号”护卫舰

不过，一个星期前的4月9日，法国海军"牧月号"护卫舰在中国围台军演期间穿越台湾海峡，却并没有引发中国方面的强烈反应。这一消息是法国总统马克龙在结束访问中国后，在与荷兰首相会晤时披露的。台湾国防部情报室次长颜有贤也在4月12日部分证实了这一消息，强调台军方全程掌握动态。台湾媒体华视新闻更是称，"牧月号"是在台海中线西侧航行的，"不止没有开启船舶动态资讯系统，周边也没有中共军舰航行监控"。不过也有台湾安全部门内部消息称，"牧月号"在澎湖附近水域时受到了中国海军"杭州号"驱逐舰以及另外两艘护卫舰的监视，一度转向台海中线以东进行躲避。

马克龙在结束访华返回欧洲途中曾对媒体表示，欧洲应避免因台海问题卷入美中冲突，强调欧洲要战略自主不应沦为美国附庸。这番言论在全球舆论均引起了很大争议。他后来在会晤荷兰首相时表示，法国对台立场与欧洲立场是一致的，"政策是一贯的，没有改变"。马克龙还说，法国军舰在中国围台军演期间穿行台湾海峡"展现了法国对该地区的积极参与"。

在美国海军"米利厄斯号"驱逐舰通过台海后，台湾国防部只是发布了一条简短的消息："美舰通过台湾海峡北驶期间，国军全程掌握我周边海空域相关动态，状况均正常。"

（美联社、中央社等）

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