美舰巡弋南中国海 北京愤怒

（德国之声中文网）全球两个最大经济体之间关系高度紧张之际，美国军方周四对路透社表示，近日，美舰在南中国海两次进入中国声称对之拥有主权的岛屿附近海域。

该交通繁忙水域是美中关系中目前一系列冲突热点之一。其它热点分别是贸易战、美国制裁、香港、台湾。本周早些时候，中国在双方高级别会谈中敦促美国军方停止在南中国海"炫耀武力"，增加围绕台湾的"不稳定因素"。中国视台湾为其分离省份。

美国海军定期派遣战舰从事所称的"通航自由"行动，驶近中国控制的岛礁，强调在国际水域的航行自由权，使北京愤怒。

美第七舰队发言人莫姆森（Reann Mommsen）对路透社表示，本周三，"吉福兹"号（Gabrielle Giffords）濒海战斗舰驶入美济礁12海里水域、本周四，"迈耶"号（Wayne E. Meyer）驱逐舰在西沙群岛海域行使了"无害通过权"。莫姆森称，这两个使命均基于法律，表明美方致力于维护和保障所有国家享有的权利、自由和合法使用海洋和空域的决心。

中国军方周五确认两艘美舰曾进入相关海域，并称，中方"全程跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离"。中国南部战区新闻发言人在一份声明中称，中方要求美国停止此类挑衅行动，以避免发生任何不测事件，"中国对南中国海及其周围海域拥有无可争辩的主权"。

北京对南中国海蕴藏丰富的所有海域几乎均有主权声索，并在那里建设人工岛，设置军事前哨站。不过，马来西亚、越南、菲律宾、文莱以及台湾等国家和地区也对那里的部分的海域提出主权要求。

中国外交部也愤怒发声，向美方提出"严正交涉"，表达强烈抗议。该部发言人耿爽在周五的例行新闻会上称，"美方行为严重损害中国主权和安全利益，破坏南海和平稳定，我们对此表示坚决反对。"

美国指责中国军事化南海，试图恫吓有意开发本国专属海域油气资源的亚洲邻国。

本周早些时候，在曼谷出席多国防长会议的五角大楼负责人埃斯帕（Mark Esper）和中国国防部长魏凤和举行了闭门会谈。据中国国防部一名发言人称，魏凤和要求美方"停止到南中国来炫耀武力，不要挑动南海局势升温"。

埃斯帕则指责北京"增加使用胁迫和恫吓手段，以推进其在地区的战略项目"。

凝炼/乐然（路透社）